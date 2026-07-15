Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP89,15-4,15%CNY Бирж.11,44-0,28%IMOEX2 111,9-2,71%RTSI853,41-3,29%RGBI111,82-0,69%RGBITR748-0,64%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Рост потребительских цен с 7 по 13 июля замедлился до 0,17%

С начала месяца потребительские цены увеличились на 0,43%
Ведомости

Индекс потребительских цен в России с 7 по 13 июля вырос на 0,17% против роста на 0,31% неделей ранее, следует из данных Росстата.

С начала июля потребительские цены увеличились на 0,43%, а с начала года – на 4,64%. Для сравнения, в июле 2025 г. рост цен с начала года составлял 4,36%.

За отчетный период снизились цены на ряд продуктов питания. В частности, яйца подешевели на 1,3%, маргарин – на 0,4%, сосиски и сардельки – на 0,3%. Стоимость плодоовощной продукции в среднем снизилась на 1%, в том числе огурцы подешевели на 6,3%, помидоры – на 3,7%. При этом выросли цены на мясо кур – на 2%, сахар – на 1,8%, гречневую крупу – на 0,7%.

Среди непродовольственных товаров подорожали дизельное топливо (на 3,2%) и автомобильный бензин (на 2,3%).

15 июля ЦБ РФ сообщил, что ценовые ожидания бизнеса в июле выросли до 20,2 п. (+4,4 п.) после снижения в течение предыдущих пяти месяцев. Предприятия улучшили оценки условий кредитования. Также аналитики Центробанка понизили прогноз роста ВВП России на 2026 и 2027 гг. до 0,6% и 1,3% соответственно.

Одновременно аналитики ухудшили прогноз по инфляции. Теперь они ожидают, что в 2026 г. она составит 6,2% вместо ранее прогнозировавшихся 5,3%, а в 2027 г. – 4,6%. При этом, по оценке участников опроса, к целевому уровню инфляция приблизится лишь в 2028–2029 гг.

Читайте также:Экономисты ухудшили прогнозы по инфляции и ставке на 2026 год
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте