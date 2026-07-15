Рост потребительских цен с 7 по 13 июля замедлился до 0,17%С начала месяца потребительские цены увеличились на 0,43%
Индекс потребительских цен в России с 7 по 13 июля вырос на 0,17% против роста на 0,31% неделей ранее, следует из данных Росстата.
С начала июля потребительские цены увеличились на 0,43%, а с начала года – на 4,64%. Для сравнения, в июле 2025 г. рост цен с начала года составлял 4,36%.
За отчетный период снизились цены на ряд продуктов питания. В частности, яйца подешевели на 1,3%, маргарин – на 0,4%, сосиски и сардельки – на 0,3%. Стоимость плодоовощной продукции в среднем снизилась на 1%, в том числе огурцы подешевели на 6,3%, помидоры – на 3,7%. При этом выросли цены на мясо кур – на 2%, сахар – на 1,8%, гречневую крупу – на 0,7%.
Среди непродовольственных товаров подорожали дизельное топливо (на 3,2%) и автомобильный бензин (на 2,3%).
Одновременно аналитики ухудшили прогноз по инфляции. Теперь они ожидают, что в 2026 г. она составит 6,2% вместо ранее прогнозировавшихся 5,3%, а в 2027 г. – 4,6%. При этом, по оценке участников опроса, к целевому уровню инфляция приблизится лишь в 2028–2029 гг.