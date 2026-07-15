Рост потребительских цен с 7 по 13 июля замедлился до 0,17%

За отчетный период снизились цены на ряд продуктов питания. В частности, яйца подешевели на 1,3%, маргарин – на 0,4%, сосиски и сардельки – на 0,3%. Стоимость плодоовощной продукции в среднем снизилась на 1%, в том числе огурцы подешевели на 6,3%, помидоры – на 3,7%. При этом выросли цены на мясо кур – на 2%, сахар – на 1,8%, гречневую крупу – на 0,7%.