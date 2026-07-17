Собянин назвал Москву ядром креативной экономики страны
Москва стала ядром креативной экономики России, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на город приходится четверть всех занятых в этой отрасли в стране. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Москвы уже превышает показатели Шэньчжэня и приближается к уровню Пекина, Лондона и Токио.
Собянин отметил, что креативный сектор является одним из самых быстрорастущих направлений городской экономики. С 2019 г. его доля в экономике столицы почти удвоилась – с 5,7% до 11%, что сопоставимо с вкладом обрабатывающей промышленности.
Развитием отрасли в течение шести лет занимается Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы. За это время было реализовано более 430 проектов, поддержку получили свыше 22 000 предпринимателей.
Одним из ключевых направлений стал Московский кластер видеоигр и анимации, который объединил более 60 резидентов. В первом полугодии участники выпустили два проекта, а до конца года планируют создать около 20 новых продуктов. В ближайшее время в рамках кластера планируется открыть вторую очередь – кластер медиатехнологий. Кроме того, в Москве действует акселератор «Фабрика видеоигр», участники которого разработали более 150 прототипов игр. Лучшие команды получили инвестиции и готовят выход своих проектов на международные рынки.
Среди других программ поддержки креативного бизнеса – «Издательские сезоны», «Московские мастерские», «Дизайн-цех», «Арт-сезоны» и «Фабрика дизайна». Они помогают издательствам заключать международные контракты, художникам получать площадки для работы и выставок, а дизайнерам – сотрудничать с культурными учреждениями и крупными компаниями.
17 июля «Ведомости» писали со ссылкой на доклад АЦ ВЦИОМ, что только 4% россиян хорошо знают, что означает понятие «креативные индустрии». Еще 19% опрошенных что-то знают об этом секторе экономики. При этом половина респондентов заявили, что слышат термин впервые. Инициативу по развитию креативных индустрий в стране поддержали 81%, из них 47% назвали такие действия «определенно важными». «Общество одобряет направление в целом, не имея понятийного аппарата, чтобы объяснить, что именно оно одобряет», – подчеркнули исследователи.