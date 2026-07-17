Собянин назвал Москву ядром креативной экономики страны

17 июля «Ведомости» писали со ссылкой на доклад АЦ ВЦИОМ, что только 4% россиян хорошо знают, что означает понятие «креативные индустрии». Еще 19% опрошенных что-то знают об этом секторе экономики. При этом половина респондентов заявили, что слышат термин впервые. Инициативу по развитию креативных индустрий в стране поддержали 81%, из них 47% назвали такие действия «определенно важными». «Общество одобряет направление в целом, не имея понятийного аппарата, чтобы объяснить, что именно оно одобряет», – подчеркнули исследователи.