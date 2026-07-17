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Главная / Экономика /

Собянин назвал Москву ядром креативной экономики страны

Ведомости

Москва стала ядром креативной экономики России, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на город приходится четверть всех занятых в этой отрасли в стране. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Москвы уже превышает показатели Шэньчжэня и приближается к уровню Пекина, Лондона и Токио.

Собянин отметил, что креативный сектор является одним из самых быстрорастущих направлений городской экономики. С 2019 г. его доля в экономике столицы почти удвоилась – с 5,7% до 11%, что сопоставимо с вкладом обрабатывающей промышленности.

Развитием отрасли в течение шести лет занимается Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы. За это время было реализовано более 430 проектов, поддержку получили свыше 22 000 предпринимателей.

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Инвестиции

Одним из ключевых направлений стал Московский кластер видеоигр и анимации, который объединил более 60 резидентов. В первом полугодии участники выпустили два проекта, а до конца года планируют создать около 20 новых продуктов. В ближайшее время в рамках кластера планируется открыть вторую очередь – кластер медиатехнологий. Кроме того, в Москве действует акселератор «Фабрика видеоигр», участники которого разработали более 150 прототипов игр. Лучшие команды получили инвестиции и готовят выход своих проектов на международные рынки.

Среди других программ поддержки креативного бизнеса – «Издательские сезоны», «Московские мастерские», «Дизайн-цех», «Арт-сезоны» и «Фабрика дизайна». Они помогают издательствам заключать международные контракты, художникам получать площадки для работы и выставок, а дизайнерам – сотрудничать с культурными учреждениями и крупными компаниями.

17 июля «Ведомости» писали со ссылкой на доклад АЦ ВЦИОМ, что только 4% россиян хорошо знают, что означает понятие «креативные индустрии». Еще 19% опрошенных что-то знают об этом секторе экономики. При этом половина респондентов заявили, что слышат термин впервые. Инициативу по развитию креативных индустрий в стране поддержали 81%, из них 47% назвали такие действия «определенно важными». «Общество одобряет направление в целом, не имея понятийного аппарата, чтобы объяснить, что именно оно одобряет», – подчеркнули исследователи.

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