Беспрозванных оценил необходимые субсидии морских перевозок в 23 млрд рублей

Сейчас на субсидии морских перевозок выделяется 5 млрд руб. В Калининградской области планируют изменить модель субсидирования этого типа. Прорабатывается механизм предоставления субсидий непосредственно владельцам грузов. Имеются в виду грузоотправители и грузополучатели – власти считают такой сценарий более результативный. Грузоотправители сами смогут выбрать перевозчика, и появится конкуренция. Сейчас грузоотправители не получают субсидий.