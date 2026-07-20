Беспрозванных оценил необходимые субсидии морских перевозок в 23 млрд рублей
По оценкам калининградских властей, необходимый объем финансирования морских перевозок товаров в Калининградской области составляет порядка 23 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
«Прорабатывается вопрос распространения субсидирования на все товары независимо от санкционных списков. И по нашим оценкам, сейчас необходимый объем финансирования оценивается в сумму порядка 23 млрд руб.», – сказал губернатор.
По его словам, вопрос обсуждается с Минтрансом и Минфином.
Сейчас на субсидии морских перевозок выделяется 5 млрд руб. В Калининградской области планируют изменить модель субсидирования этого типа. Прорабатывается механизм предоставления субсидий непосредственно владельцам грузов. Имеются в виду грузоотправители и грузополучатели – власти считают такой сценарий более результативный. Грузоотправители сами смогут выбрать перевозчика, и появится конкуренция. Сейчас грузоотправители не получают субсидий.