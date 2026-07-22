Шохин предупредил о риске банкротств при сохранении ключевой ставки ЦБ

17 июля «Ведомости» писали, что 14 из 20 опрошенных ими аналитиков ожидают, что совет директоров Банка России на заседании 24 июля сохранит ставку на текущем уровне (14,25%). Еще пять экспертов допускают снижение ставки: трое – до 14%, один – до 13,25–13,75%, один – до 13,25%. Один экономист ждет либо ее сохранения на текущем уровне, либо снижения на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14%.