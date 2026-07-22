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Главная / Экономика /

Шохин предупредил о риске банкротств при сохранении ключевой ставки ЦБ

Ведомости

Сохранение Банком России ключевой ставки на текущем уровне может привести к рискам «осенних банкротств» из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

По его словам, результаты опросов членов РСПП показывают сокращение спроса при сохранении высокой кредитной нагрузки бизнеса. Он отметил, что особую обеспокоенность вызывает положение импортозамещающих проектов. По словам главы РСПП, предприятия, активно инвестировавшие в предыдущие годы, в том числе за счет заемных средств, теперь сталкиваются не столько с проблемами финансирования, сколько с отсутствием спроса на готовую продукцию.

Шохин пояснил, что внутренние потребители сворачивают инвестиционные программы из-за высокой стоимости кредитов, а зарубежные конкуренты, имеющие доступ к дешевым заемным средствам и государственным субсидиям, демпингуют на рынке и ограничивают возможности российских компаний на внешних рынках. В результате предприятия рискуют остаться без сбыта и окупаемости инвестиций, что, по его мнению, создает угрозу достижению технологического лидерства в среднесрочной перспективе.

Глава РСПП также указал на «заморозку» инвестиционной активности. Он подчеркнул, что текущий рост инвестиций в статистике в основном связан с вынужденными восстановительными работами, а не с развитием экономики. По его словам, компании сегодня привлекают кредиты «только на латание дыр, а не на развитие».

22 июля опрос ЦБ РФ показал, что инфляционные ожидания жителей России на ближайший год в июле увеличились до 14,7%. В июне показатель составлял 12,4%.

17 июля «Ведомости» писали, что 14 из 20 опрошенных ими аналитиков ожидают, что совет директоров Банка России на заседании 24 июля сохранит ставку на текущем уровне (14,25%). Еще пять экспертов допускают снижение ставки: трое – до 14%, один – до 13,25–13,75%, один – до 13,25%. Один экономист ждет либо ее сохранения на текущем уровне, либо снижения на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14%.

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