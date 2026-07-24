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ЦБ рассказал о влиянии цены топлива на широкий круг товаров и услуг

Ведомости

Удорожание топлива в России начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг», – сказала она.

По словам Набиуллиной, при стабилизации ситуации с топливом в стране инфляционные ожидания могут начать снижение.

24 июля, после понижения ключевой ставки до 14% (-0,25 п. п.), Банк России сообщил, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. Регулятор отметил, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.

В тот же день министр энергетики РФ Сергей Цивилев подчеркнул, что ситуация с обеспечением автозаправочных станций топливом в ряде российских регионов начала стабилизироваться. По его словам, в отдельных субъектах страны наблюдаются признаки нормализации рынка. Положительную динамику он выделил в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Саратовской областях, на Кубани и в Татарстане.

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