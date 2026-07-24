ЦБ рассказал о влиянии цены топлива на широкий круг товаров и услуг

24 июля, после понижения ключевой ставки до 14% (-0,25 п. п.), Банк России сообщил, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. Регулятор отметил, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.