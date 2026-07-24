Набиуллина: политика ЦБ направлена на снижение ставок по ипотеке
Политика Центробанка направлена на то, чтобы ставки по ипотеке снижались быстрее, а кредиты были доступнее. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Именно снижение инфляции даст возможность рыночным ставкам снижаться быстрее», – подчеркнула она.
По словам Набиуллиной, ставки по рыночной ипотеке в России продолжают снижаться, хотя пока остаются высокими. Она отметила, что объем выдачи в этом сегменте ипотечных кредитов растет. Кроме того, глава регулятора напомнила, что уровень доступности рыночной ипотеки в том числе повышает стремление правительства сделать льготные программы более адресными.
Председатель ЦБ объяснила, что при повышении объема выдачи льготных кредитов, растут и цены на недвижимость, что в свою очередь ведет к увеличению ипотечных рыночных ставок.
На заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. При этом ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6–7% с апрельского 4,5–5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Также повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.
Набиуллина рассказала, что расходы бюджета складываются значительно выше, чем в прошлые годы. По итогам года ЦБ ожидает более высокой динамики расходов и более высокого структурного дефицита. Первичный структурный дефицит с высокой вероятностью сохранится до 2028 г. включительно.
С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5–14,6%, на следующий – до 10,5–12,5%.