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Набиуллина: политика ЦБ направлена на снижение ставок по ипотеке

Ведомости

Политика Центробанка направлена на то, чтобы ставки по ипотеке снижались быстрее, а кредиты были доступнее. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Именно снижение инфляции даст возможность рыночным ставкам снижаться быстрее», – подчеркнула она.

По словам Набиуллиной, ставки по рыночной ипотеке в России продолжают снижаться, хотя пока остаются высокими. Она отметила, что объем выдачи в этом сегменте ипотечных кредитов растет. Кроме того, глава регулятора напомнила, что уровень доступности рыночной ипотеки в том числе повышает стремление правительства сделать льготные программы более адресными.

Председатель ЦБ объяснила, что при повышении объема выдачи льготных кредитов, растут и цены на недвижимость, что в свою очередь ведет к увеличению ипотечных рыночных ставок.

На заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. При этом ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6–7% с апрельского 4,5–5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Также повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.

Набиуллина рассказала, что расходы бюджета складываются значительно выше, чем в прошлые годы. По итогам года ЦБ ожидает более высокой динамики расходов и более высокого структурного дефицита. Первичный структурный дефицит с высокой вероятностью сохранится до 2028 г. включительно.

С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5–14,6%, на следующий – до 10,5–12,5%.

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