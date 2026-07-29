ФНС ожидает дальнейшего роста ненефтегазовых доходов бюджета России
Федеральная налоговая служба прогнозирует дальнейшее увеличение ненефтегазовых поступлений в бюджетную систему России. Об этом заявил руководитель ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Глава ФНС подчеркнул, что доля ненефтегазовых доходов достигает 90% всех доходов консолидированного бюджета России. Он отметил, что даже при возможной нестабильности цен на углеводороды налоговая система способна обеспечить выполнение плановых показателей.
22 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом и составил 196 млрд руб. Важную роль в этом сыграло увеличение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Последние во II квартале 2026 г. оказались более чем на четверть выше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Минфина, на 1 июля объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 13,10 трлн руб. ($168,53 млрд), или 5,6% от прогнозируемого на 2026 г. ВВП. Показатель вырос на 148,9 млрд руб. за июнь. Объем ликвидных активов ФНБ составил 3,61 трлн руб. ($46,45 млрд), или 1,5% ВВП. Он вырос на 0,20 трлн руб. за месяц. В июне 8,76 млрд руб. были конвертированы в 786,4 млн юаней. Кроме того, ФНБ пополнил счета на 3,46 млн юаней, 5,15 т золота в обезличенной форме зачислены за счет дополнительных нефтегазовых доходов 2025 г. Объем юаней в фонде вырос со 185,55 млрд до 189,8 млрд. Объем золота сократился до 141,1 т со 145,2 месяц назад.