ФНС ожидает дальнейшего роста ненефтегазовых доходов бюджета России

По данным Минфина, на 1 июля объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 13,10 трлн руб. ($168,53 млрд), или 5,6% от прогнозируемого на 2026 г. ВВП. Показатель вырос на 148,9 млрд руб. за июнь. Объем ликвидных активов ФНБ составил 3,61 трлн руб. ($46,45 млрд), или 1,5% ВВП. Он вырос на 0,20 трлн руб. за месяц. В июне 8,76 млрд руб. были конвертированы в 786,4 млн юаней. Кроме того, ФНБ пополнил счета на 3,46 млн юаней, 5,15 т золота в обезличенной форме зачислены за счет дополнительных нефтегазовых доходов 2025 г. Объем юаней в фонде вырос со 185,55 млрд до 189,8 млрд. Объем золота сократился до 141,1 т со 145,2 месяц назад.