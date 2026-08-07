Минфин: от сжатия сроков реализации конфискованного имущества сократятся расходы

7 августа «Известия» со ссылкой на проект постановления Минфина писали, что ведомство предложило сократить срок продажи конфиската со 100 до 44 дней. Если победитель торгов откажется от приобретения, лот будет предложен другому. После безуспешной уценки на 90% его можно будет выставить на новый аукцион со стартовой ценой 10 000 руб. Под поправки попадут изъятые автомобили и техника, а также товары и вещдоки, задержанные таможней. Правила должны вступить в силу через год.