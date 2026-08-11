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Запасы нефти США упали ниже 300 млн баррелей впервые с 1983 года

Ведомости

На минувшей неделе стратегические запасы нефти США упали на 6,1 млн баррелей до 298,7 млн. Это стало самым низким показателем с 1983 г., сообщает CNBC со ссылкой на данные американского министерства энергетики.

В марте президент США Дональд Трамп поручил высвободить 172 млн баррелей после того, как Иран перекрыл экспорт нефти через Ормузский пролив, спровоцировав крупнейший в истории сбой в поставках сырой нефти. В июле представитель минэнерго США сообщал CNBC, что минимальный объем нефти, необходимый для безопасной эксплуатации страхового фонда, составляет около 70 млн баррелей.

По словам Дэвида Голдуина, который был спецпредставителем госдепартамента по международным энергетическим вопросам при президенте Бараке Обаме, в страховом нефтяном резерве США осталось достаточно нефти, чтобы при необходимости провести еще одну выкачку.

В начале июля «РИА Новости» со ссылкой на данные американской Счетной палаты сообщало, что четверть запасов стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей из-за поломок оборудования и деформации хранилищ. Реальные мощности по выдаче нефти упали до 61% от проектных, по приему – до 56%. На устранение неисправностей требуется $230 млн.

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