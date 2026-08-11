Запасы нефти США упали ниже 300 млн баррелей впервые с 1983 года

В начале июля «РИА Новости» со ссылкой на данные американской Счетной палаты сообщало, что четверть запасов стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей из-за поломок оборудования и деформации хранилищ. Реальные мощности по выдаче нефти упали до 61% от проектных, по приему – до 56%. На устранение неисправностей требуется $230 млн.