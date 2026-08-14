Реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 4,7%

13 августа «Ведомости» со ссылкой на главного экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина писали, что факторы, которые привели к ослаблению российского рубля относительно доллара в последние недели, – временные. По его словам, вряд ли уже сегодня можно делать ставки на масштабное ослабление отечественной валюты до конца года, пишет он в своем комментарии. В связи с этим «Синара» сохраняет свой прогноз курса доллара на второе полугодие в диапазоне 80–83 руб.