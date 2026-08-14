Реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 4,7%
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в июле снизился на 4,7% к предыдущему месяцу. Показатели опубликовал ЦБ РФ.
Реальный курс к доллару и юаню совпадает с общим значением, а к евро – снизился на 3,8%.
С начала года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,2%. К доллару его значение увеличилось на 2,8%, к евро – на 5,9%, к юаню – на 1,5%.
Номинальный курс доллара к рублю на конец июля составил 79,86 руб., к евро – 90,88 руб., к юаню – 11,82 руб.
13 августа «Ведомости» со ссылкой на главного экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина писали, что факторы, которые привели к ослаблению российского рубля относительно доллара в последние недели, – временные. По его словам, вряд ли уже сегодня можно делать ставки на масштабное ослабление отечественной валюты до конца года, пишет он в своем комментарии. В связи с этим «Синара» сохраняет свой прогноз курса доллара на второе полугодие в диапазоне 80–83 руб.