Новак поручил следить за макроэкономикой и развитием ТЭКа
Вице-премьер России Александр Новак поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей и контролировать реализацию программ развития сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по текущей экономической ситуации.
По словам Новака, мониторинг обеспечит сохранение динамики развития российской экономики. По оценке Минэкономразвития, за первые шесть месяцев года экономика увеличилась на 0,6%.
На совещании также рассмотрели ситуацию в промышленности, строительстве, оптовой торговле, грузообороте и потребительском секторе. Потребительский спрос, включающий розничную торговлю, платные услуги населению и общественное питание, в первом полугодии вырос на 4,8%. На рынке труда уровень безработицы в июне составил 2,2% рабочей силы.
В правительстве отметили сохранение стабильной ситуации на рынке труда и продолжение роста реальных денежных доходов населения во II квартале 2026 г.
13 августа «Ведомости» писали, что, по предварительной оценке, в апреле – июне ВВП вырос на 1,3% относительно того же периода прошлого года. Это выше ожиданий Минэка, который оценивал рост экономики на 0,9%. На основании данных Росстата министерство пересмотрело оценку за первое полугодие – до роста на 0,6% в годовом выражении (предварительная оценка была 0,3%). В Минэке отметили, что рост во II квартале был обеспечен устойчивым внутренним спросом и положительной динамикой в ряде отраслей реального сектора. Дополнительную поддержку оказали меры правительства по стимулированию инвестиций, предпринимательской активности, повышению производительности труда, снижению издержек бизнеса и улучшению регуляторной среды.
11 августа Новак поручил продолжать работу по снабжению российского рынка топливом, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям.