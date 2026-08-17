Новак поручил следить за макроэкономикой и развитием ТЭКа

13 августа «Ведомости» писали, что, по предварительной оценке, в апреле – июне ВВП вырос на 1,3% относительно того же периода прошлого года. Это выше ожиданий Минэка, который оценивал рост экономики на 0,9%. На основании данных Росстата министерство пересмотрело оценку за первое полугодие – до роста на 0,6% в годовом выражении (предварительная оценка была 0,3%). В Минэке отметили, что рост во II квартале был обеспечен устойчивым внутренним спросом и положительной динамикой в ряде отраслей реального сектора. Дополнительную поддержку оказали меры правительства по стимулированию инвестиций, предпринимательской активности, повышению производительности труда, снижению издержек бизнеса и улучшению регуляторной среды.