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Главная / Экономика /

Казначейство перечислило в федеральный бюджет 605,1 млрд рублей с начала года

Наталья Захарова

Казначейство России за 2026 г. перечислило в федеральный бюджет 605,1 млрд руб., в бюджеты субъектов РФ – 182,3 млрд руб. Об этом ведомство сообщило в Мах.

По итогам июля общая сумма дохода, полученного от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, составила 43,1 млрд руб. Из них 30,8 млрд руб. зачислили в федеральный бюджет, а 12,3 млрд – в бюджеты субъектов, в числе которых федеральная территория «Сириус».

13 августа «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на этой неделе президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На нем помимо хода исполнения нацпроектов планируется обсудить вопрос бюджетной сбалансированности субъектов России в 2026–2029 гг., сообщил собеседник, знакомый с подготовкой повестки, и подтвердил федеральный чиновник. В частности, планируется обсудить меры по улучшению состояния региональных финансов, которые испытывают давление из-за охлаждения экономической активности.

11 августа Минфин сообщил, что федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 22,112 трлн руб., увеличившись на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Ненефтегазовые доходы выросли на 18,3% год к году до 17,518 трлн руб.

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