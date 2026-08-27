Мишустин: номинальный объем ВВП России приблизился к 102 трлн рублей

19 августа президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Тогда он сказал, что экономическая динамика «в целом скромная, но позитивная».



«Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, во II квартале было 1,3%», – уточнил глава государства. На темпах экономического развития сказывается ряд факторов – внешнее давление, террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры, заявил он. По словам президента, критических последствий «от таких атак нет, не было и быть не может». Но нужно «укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере», подчеркнул Путин.