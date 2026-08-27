Мишустин: номинальный объем ВВП России приблизился к 102 трлн рублей

Мишустин: номинальный объем ВВП России приблизился к 102 трлн рублейВ первом полугодии экономика страны выросла на 0,6% вопреки давлению, отметил премьер
ВВП России за первое полугодие 2026 г. вырос на 0,6% в годовом выражении, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, в номинальном выражении объем ВВП приблизился к 102 трлн руб.
Мишустин отметил, что положительная динамика сохраняется вопреки существующим вызовам для российской экономики. Рост также зафиксирован в промышленном производстве, добавил премьер. По его словам, это происходит на фоне высоких темпов роста предыдущих лет.
Также председатель кабмина отметил, что доходы российского бюджета в первом полугодии оказались существенно больше прогноза и превысили 18,64 трлн руб. При этом структура доходов меняется – доля ненефтегазовых поступлений уже превышает 80%. «Идет серьезная диверсификация нашей экономики в сторону секторов, которые производят продукцию с более высокой добавленной стоимостью», – отметил Мишустин.
19 августа президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Тогда он сказал, что экономическая динамика «в целом скромная, но позитивная».
«Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, во II квартале было 1,3%», – уточнил глава государства. На темпах экономического развития сказывается ряд факторов – внешнее давление, террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры, заявил он. По словам президента, критических последствий «от таких атак нет, не было и быть не может». Но нужно «укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере», подчеркнул Путин.