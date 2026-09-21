Мишустин: Россия сохраняет позицию четвертой экономики мира
Россия остается четвертой экономикой мира. Об этом он заявил в видеообращении к участникам XI Московского финансового форума.
«Вопреки давлению всех этих факторов Россия продолжает планомерно решать свои задачи. Остается четвертой экономикой мира, сохраняя положительную динамику валового внутреннего продукта. По итогам семи месяцев это 0,6%», – сказал он.
По утверждению Мишустина, финансовая система работает «стабильно». Показатель безработицы держится «около исторических минимумов», при этом он примерно в три раза ниже, чем в ЕС.
11 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России вырос на 10,3% в период с 2023 по 2025 г., тогда как безработица снизилась до исторического минимума в 2,3%.
Согласно апрельским данным Международного валютного фонда (МВФ), Россия закрепилась на четвертой позиции в глобальном рейтинге по ВВП, преодолев порог в $7 трлн. По паритету покупательной способности (ППС) российская экономика достигла $7,26 трлн, что на $0,29 трлн больше показателя 2024 г. ($6,97 трлн), следует из анализа агентства.