Силуанов: Минфин сделал все для смягчения денежно-кредитной политики
Минфин приложил все усилия со стороны бюджетной политики, чтобы Банк России мог смягчать денежно-кредитную политику. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума (МФФ) – 2026.
По его словам, ведомство приняло ряд мер по бюджетной консолидации и сделало бюджет уже с дефицитом, «который не представляет каких-то рисков – около 2% ВВП».
«Главное, что мы состыковались с ЦБ. Ведь сегодня важно, чтобы инфляционные ожидания и ставки снижались. Мы с ЦБ все время смотрим, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозирует на трехлетку. От этого уже будет ЦБ свою ДКП выстраивать», – сказал министр (цитата по ТАСС).
11 сентября совет директоров Банка России впервые за 1,5 года сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 14% годовых. По оценке регулятора, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.
16 сентября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит, как инфляционные процессы «разворачиваются вниз».