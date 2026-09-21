Силуанов: Минфин сделал все для смягчения денежно-кредитной политики

«Главное, что мы состыковались с ЦБ. Ведь сегодня важно, чтобы инфляционные ожидания и ставки снижались. Мы с ЦБ все время смотрим, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозирует на трехлетку. От этого уже будет ЦБ свою ДКП выстраивать», – сказал министр (цитата по ТАСС).