Тремасов: ЦБ сможет возобновить снижение ставки после разворота инфляции вниз

11 сентября совет директоров ЦБ впервые за 1,5 года оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 14% годовых. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.