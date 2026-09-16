Тремасов: ЦБ сможет возобновить снижение ставки после разворота инфляции вниз
Банк России вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит, как инфляционные процессы «разворачиваются вниз». Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на форуме TNF в Тюмени.
Тремасов пояснил, что регулятору важно заметить, как быстро начнут «затухать» инфляционные процессы, а также насколько быстро устойчивая инфляция начнет вновь возвращаться к целевым уровням.
«Собственно говоря, от этого и будет зависеть длительность этой паузы», – уточнил он (цитата по ТАСС).
11 сентября совет директоров ЦБ впервые за 1,5 года оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 14% годовых. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.
15 сентября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщил, что Центробанк в октябре пересмотрит прогноз по инфляции и оценит пространство для снижения ставки.