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Главная / Финансы /

Тремасов: ЦБ сможет возобновить снижение ставки после разворота инфляции вниз

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России вернется к снижению ключевой ставки, когда увидит, как инфляционные процессы «разворачиваются вниз». Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на форуме TNF в Тюмени.

Тремасов пояснил, что регулятору важно заметить, как быстро начнут «затухать» инфляционные процессы, а также насколько быстро устойчивая инфляция начнет вновь возвращаться к целевым уровням.

«Собственно говоря, от этого и будет зависеть длительность этой паузы», – уточнил он (цитата по ТАСС).

11 сентября совет директоров ЦБ впервые за 1,5 года оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 14% годовых. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.

15 сентября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщил, что Центробанк в октябре пересмотрит прогноз по инфляции и оценит пространство для снижения ставки.

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