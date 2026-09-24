Правительство одобрило проект бюджета на 2027-2029 годы

Законопроект также предполагает выделение средств на проведение индексаций пенсий и пособий. Так, в 2027 г. страховые пенсии будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 г. составит 29 904 руб. Другим важным направлением бюджетной политики являются меры по повышению рождаемости. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн руб., включая выплату единого детского пособия.