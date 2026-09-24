Правительство одобрило проект бюджета на 2027-2029 годы
Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 г. и 2029 г., сообщили в кабмине.
«Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов одобрен на заседании правительства», – говорится в сообщении.
24 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы запланированы на уровне 48,8 трлн руб.
Главными приоритетами бюджета станут поддержка семей с детьми, обеспечение оборонной безопасности, помощь участникам спецоперации и их семьям, достижение технологического лидерства и др.
24 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что данный законопроект позволит выполнить все обязательства государства перед гражданами, сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить устойчивость государственных финансов.
Законопроект также предполагает выделение средств на проведение индексаций пенсий и пособий. Так, в 2027 г. страховые пенсии будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 г. составит 29 904 руб. Другим важным направлением бюджетной политики являются меры по повышению рождаемости. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн руб., включая выплату единого детского пособия.