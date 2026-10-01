ФНС сможет блокировать продажи нарушителей на маркетплейсах

При обнаружении риска маркетплейс должен будет уведомить продавца через личный кабинет. У партнера будет 30 дней на предоставление документов, опровергающих подозрения. ФНС сможет потребовать остановить прием заказов и снять карточки товаров, если продавец не явился для дачи показаний или не предоставил запрошенные документы. Площадка должна исполнить требование налоговой в течение двух дней, за нарушение предусмотрен штраф 100 000 руб.