ФНС сможет блокировать продажи нарушителей на маркетплейсах
Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет приостанавливать продажи партнеров маркетплейсов при выявлении нарушений налогового законодательства. Такой механизм предусмотрен в подготовленных правительством поправках в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, пишет РБК. Сами площадки предлагается обязать выявлять налоговые риски у продавцов и передавать сведения о них в ФНС.
При обнаружении риска маркетплейс должен будет уведомить продавца через личный кабинет. У партнера будет 30 дней на предоставление документов, опровергающих подозрения. ФНС сможет потребовать остановить прием заказов и снять карточки товаров, если продавец не явился для дачи показаний или не предоставил запрошенные документы. Площадка должна исполнить требование налоговой в течение двух дней, за нарушение предусмотрен штраф 100 000 руб.
4 июня Минфин сообщил о планах расширить обмен данными между ФНС и цифровыми платформами. Ведомство рассчитывало, что площадки будут отслеживать обороты продавцов и признаки уклонения от уплаты налогов. Пилотный обмен данными ФНС с крупнейшими маркетплейсами действует более года, а с июня 2025 г. площадки начали направлять селлерам уведомления о рисках искусственного дробления бизнеса.
11 июля стало известно, что с 1 октября маркетплейсы обяжут проверять сведения о продавцах и владельцах пунктов выдачи заказов. 13 апреля налоговые органы также усилили превентивную работу по выявлению рисков дробления бизнеса: глава ФНС Даниил Егоров говорил, что из 140 000 новых предпринимателей около 20 000 находятся в зоне риска.