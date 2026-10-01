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Главная / Экономика /

ФНС сможет блокировать продажи нарушителей на маркетплейсах

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет приостанавливать продажи партнеров маркетплейсов при выявлении нарушений налогового законодательства. Такой механизм предусмотрен в подготовленных правительством поправках в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, пишет РБК. Сами площадки предлагается обязать выявлять налоговые риски у продавцов и передавать сведения о них в ФНС.

При обнаружении риска маркетплейс должен будет уведомить продавца через личный кабинет. У партнера будет 30 дней на предоставление документов, опровергающих подозрения. ФНС сможет потребовать остановить прием заказов и снять карточки товаров, если продавец не явился для дачи показаний или не предоставил запрошенные документы. Площадка должна исполнить требование налоговой в течение двух дней, за нарушение предусмотрен штраф 100 000 руб.

4 июня Минфин сообщил о планах расширить обмен данными между ФНС и цифровыми платформами. Ведомство рассчитывало, что площадки будут отслеживать обороты продавцов и признаки уклонения от уплаты налогов. Пилотный обмен данными ФНС с крупнейшими маркетплейсами действует более года, а с июня 2025 г. площадки начали направлять селлерам уведомления о рисках искусственного дробления бизнеса.

11 июля стало известно, что с 1 октября маркетплейсы обяжут проверять сведения о продавцах и владельцах пунктов выдачи заказов. 13 апреля налоговые органы также усилили превентивную работу по выявлению рисков дробления бизнеса: глава ФНС Даниил Егоров говорил, что из 140 000 новых предпринимателей около 20 000 находятся в зоне риска.

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