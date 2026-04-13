Налоговики начали превентивно бороться с дроблением бизнеса

Налоговики начали превентивно бороться с дроблением бизнесаПредприниматели получают уведомления о риске этого правонарушения даже до начала деятельности созданных ими новых ИП
Налоговые органы начали кампанию по борьбе с незаконной оптимизацией малого бизнеса, фискальная нагрузка которого значительно выросла с начала года. Предприниматели массово получают уведомления о наличии признаков правонарушения или вызовы для дачи пояснений, в основном речь идет о дроблении или рисках подмены трудовых отношений, рассказали «Ведомостям» три налоговых юриста, к которым обратились за консультацией такие клиенты. В некоторых случаях предупреждения о рисках незаконного деления бизнеса касались недавно созданных ИП, которые еще не начали вести фактическую предпринимательскую деятельность, отмечают собеседники.
В первую очередь под пристальное внимание налоговых органов попал бизнес, который до 2026 г. использовал патентную систему (ПСН; предполагает фиксированный платеж не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя), но после изменения параметров для использования этого режима был вынужден с текущего года перейти на УСН или автоУСН.
В 2026 г. были приняты поправки, согласно которым пользоваться ПСН могут только предприниматели с годовым доходом не выше 20 млн руб. Одновременно в ряде регионов значительно вырос и потенциально возможный годовой доход, с которого рассчитывается патент, писали «Ведомости» 9 февраля. Власти как минимум четырех субъектов увеличили его по отдельным видам деятельности в 10 раз и более, что вынудило многих ИП перейти на другие режимы. Кроме того, в периметр плательщиков НДС с текущего года попали предприниматели и компании с выручкой более 20 млн руб. (в 2025 г. порог был 60 млн руб.).
«Ведомости» отправили запрос представителю ФНС.
Превентивный контроль
По данным Союза бухгалтеров, налоговые уведомления и требования о рисках дробления или подмены трудовых отношений получают предприниматели из самых разных территорий: Крыма, Алтайского края, Ульяновска, Екатеринбурга, Татарстана, Башкирии, Москвы и Московской области, Ростовской области, Кургана, Краснодарского края и многих других, говорит глава союза Евгения Мемрук. Если раньше отдельными инспекциями велась точечная работа, то теперь речь идет скорее о федеральном охвате и централизованной кампании, отмечает она.
Алгоритм срабатывает по формальным признакам: как правило, это либо родство между ИП, либо совместная трудовая история, отмечает она. «При этом система, как правило, не анализирует фактическое ведение деятельности. Есть случаи, когда уведомления получают уже закрытые ИП, в том числе те, кто перестал работать еще в предыдущем году, при разных ОКВЭД и разных местах осуществления деятельности у всех участников», – говорит Мемрук. Другая крайность – предупреждение о рисках дробления в отношении ИП, оформленных на родственников, даже если одно из них было зарегистрировано недавно и не ведет вообще никакой деятельности, добавляет она.
Системы АСК НДС, данные операторов фискальных данных, реестры загсов и базы трудовых договоров дают ФНС возможность выявлять связанных лиц без выездной проверки, т. е. можно говорить о том, что превентивный контроль в таких случаях стал системным инструментом, полагает Мемрук.
Нюанс в том, что работу по выявлению таких нарушений поручили КАО (контрольно-аналитический отдел ФНС. – «Ведомости»), говорит налоговый адвокат Иван Яголович. Налоговики заявляют о дроблении бизнеса или подмене трудовых отношений самозанятостью еще до окончания налогового периода (I квартал), т. е. вне проверки и даже не по конкретной сделке, поясняет он. По словам Яголовича, с начала года он столкнулся с «волной запросов на консультации от микропредпринимателей» из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.
Сейчас на основании судебной практики и разъяснений Минфина сформировано более 30 признаков дробления бизнеса, говорит руководитель налоговой практики юридической фирмы «АНП Зенит» Екатерина Филонова. В основном претензии сводятся к следующим обстоятельствам: взаимозависимость между ИП (ООО), которые осуществляют один и тот же вид деятельности, использование единого бренда, формальный перевод бизнеса с одного субъекта на другой, использование общих ресурсов, а также отсутствие самостоятельности у отдельных субъектов, поясняет она.
Налоговый адвокат Александр Бугрушев сейчас консультирует несколько салонов красоты из-за подозрений в дроблении и подмене трудовых отношений. До принятия последних законодательных изменений большая часть такого бизнеса применяла патент, стоимость которого составляла 120 000–150 000 руб. в зависимости от округа Москвы, однако после перехода на УСН с текущего года сумма налоговых платежей (налог на УСН и НДС) достигает 1,6 млн руб. в год на 20 млн оборота, говорит он. Его клиентов вызывали на межведомственные комиссии и предъявили доказательства совершения правонарушения. «На одной из комиссий у владельца салона красоты (речь шла о возможном занижении заработной платы) потребовали уточнить расчет страховых взносов с начала года. Это значит, что надо увеличить зарплаты до среднеотраслевой и выплатить ее сотрудникам с начала года плюс начислить на увеличенную сумму страховые взносы и НДФЛ», – рассказывает Бугрушев.
Почему налоговики усилили контроль
На фоне ужесточения налоговых условий в декабре наблюдался значительный рост регистраций новых предпринимателей. Например, аналитики фиксировали сезонную аномалию в сфере розничной торговли, писали «Ведомости» 27 февраля. Число регистраций ИП здесь резко возросло в декабре прошлого года, в то время как традиционно пик приходится на весну. В последний месяц прошлого года рост составил сразу 21,4% (38 580 при среднем числе регистраций 12 875). Одновременно аналитики фиксировали и обратную тенденцию – декабрь оказался и одним из месяцев с самым высоким числом закрытий бизнеса в этой сфере – 26 655 (при среднемесячном показателе 12 506).
Глава ФНС Даниил Егоров отмечал в конце марта, что ведомство фиксирует потенциально недобросовестные стратегии по адаптации к новым налоговым условиям, в частности активную регистрацию новых ИП. По его словам, из 140 000 новых предпринимателей 20 000 «явно находятся в зоне риска».
Превентивную работу по выявлению дробления селлеров на маркетплейсах ФНС запустила еще в 2025 г., писали «Ведомости» 18 июня. В этих случаях налоговые органы действовали похожим образом: платформы рассылали подозрительным продавцам уведомления о рисках правонарушения с указанием на обязанность дать пояснения и консолидировать бизнес.