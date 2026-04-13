Налоговики начали превентивно бороться с дроблением бизнеса

Налоговый адвокат Александр Бугрушев сейчас консультирует несколько салонов красоты из-за подозрений в дроблении и подмене трудовых отношений. До принятия последних законодательных изменений большая часть такого бизнеса применяла патент, стоимость которого составляла 120 000–150 000 руб. в зависимости от округа Москвы, однако после перехода на УСН с текущего года сумма налоговых платежей (налог на УСН и НДС) достигает 1,6 млн руб. в год на 20 млн оборота, говорит он. Его клиентов вызывали на межведомственные комиссии и предъявили доказательства совершения правонарушения. «На одной из комиссий у владельца салона красоты (речь шла о возможном занижении заработной платы) потребовали уточнить расчет страховых взносов с начала года. Это значит, что надо увеличить зарплаты до среднеотраслевой и выплатить ее сотрудникам с начала года плюс начислить на увеличенную сумму страховые взносы и НДФЛ», – рассказывает Бугрушев.