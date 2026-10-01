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Главная / Экономика /

Орешкин назвал финансовое состояние России абсолютно устойчивым

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Финансово-экономическая ситуация в России остается устойчивой и сохранит эту устойчивость в 2027 г., заявил журналистам замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Он связал свою оценку в том числе с параметрами нового проекта федерального бюджета на трехлетний период.

«Такой финансовой устойчивости, как в этом году, не было в России лет пять», – сказал Орешкин. По его словам, с точки зрения финансово-экономического состояния Россия сейчас «абсолютно устойчива».

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Доходы в следующем году запланированы на уровне 43,3 трлн руб., расходы – 48,8 трлн руб. Дефицит составит 5,5 трлн руб., или 2,2% ВВП.

24 сентября Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП на 2027 г. на уровне 1,4%. На 2026 г. ведомство повысило оценку роста экономики до 0,6%. Также министерство ожидает замедления инфляции с 6,8% по итогам 2026 г. до 4% в 2027 г.

11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор прогнозирует инфляцию в диапазоне 6–7% в 2026 г. и ее возвращение к цели в 4% в 2027 г.

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