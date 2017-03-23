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Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Тайные штрафы станут явными

Американские брокеры платят гораздо больше штрафов, чем кажется

Регулятор раскрывает не все данные о мировых соглашениях брокерских фирм
UBS Financial Services уговорила Росадо вложить все сбережения в фонды муниципальных бондов
UBS Financial Services уговорила Росадо вложить все сбережения в фонды муниципальных бондов
Alessandro Della Bella / AP

Пуэрто-риканская UBS Financial Services заплатила по искам местных инвесторов $60 млн, говорится на сайте FINRA, но на самом деле выплаты, по данным WSJ, составили $200 млн. Разница объясняется тем, что не все данные отражены на сайте FINRA. BrokerCheck, поисковый инструмент FINRA, показывает наложенные на брокерские фирмы штрафы, решения арбитражных судов, но не выплаты по соглашениям с их клиентами. По индивидуальным брокерам BrokerCheck показывает все данные.

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