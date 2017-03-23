Американские брокеры платят гораздо больше штрафов, чем кажется

UBS Financial Services уговорила Росадо вложить все сбережения в фонды муниципальных бондов
Alessandro Della Bella / AP
Пуэрто-риканская UBS Financial Services заплатила по искам местных инвесторов $60 млн, говорится на сайте FINRA, но на самом деле выплаты, по данным WSJ, составили $200 млн. Разница объясняется тем, что не все данные отражены на сайте FINRA. BrokerCheck, поисковый инструмент FINRA, показывает наложенные на брокерские фирмы штрафы, решения арбитражных судов, но не выплаты по соглашениям с их клиентами. По индивидуальным брокерам BrokerCheck показывает все данные.