Максимальные взносы на ИИС можно будет пополнять на 1 млн рублей каждый год

Максимальный порог взносов на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) может увеличиться до 1 млн руб. по каждому году, заявил председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. В феврале Дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении максимального взноса на ИИС до 1 млн руб. только в первый год его действия. Поправки об увеличении максимального порога по каждому году были внесены уже в ходе подготовки ко второму чтению, пояснил «Ведомостям» председатель Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев – ассоциация участвовала в подготовке законопроекта. По действующим на данный момент правилам на ИИС можно внести до 400 000 руб. как в первый, так и в последующие годы и получить вычет по НДФЛ в размере 13%, т. е. до 52 000 руб.

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