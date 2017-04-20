Сбербанк снизил ставки по ипотеке с помощью застройщиков

Сбербанк совместно с пулом застройщиков запустил акцию, снизив ставку по ипотечным кредитам на 2-2,5 процентных пункта (п. п.) от базовой ипотечной ставки. При приобретении недвижимости у застройщиков базовая ставка составляет 10,9%, на вторичном рынке — 10,75-12,25%. До 31 мая 2017 г. ипотеку в Сбербанке по ставкам 8,4% и 8,9% можно будет получить для покупки жилья в новостройках в разных регионах.

Сниженная ставка действует на весь срок ипотечного кредита, уточнил представитель банка.

По ставке 8,4% кредит можно оформить при покупке жилья более чем у 160 застройщиков, среди которых ГК «Выбор Воронеж», «Самолет девелопмент», ФСК «Лидер», «Урбан групп», RDI, ГК «Древо», ГК «Брусника», ГК «Лидер групп» и др. Ставка 8,9% действует на покупку жилья у более чем 240 застройщиков: кроме вышеперечисленных это «СЭТЛ групп», АСК, «Форум групп», ОПИН, ПСН и др.

«Это предложение стало возможным благодаря субсидированию базовой ставки со стороны застройщиков в размере 1,5 п. п. и дополнительного дисконта со стороны Сбербанка в размере 0,5 п. п.», - отмечает директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. Сбербанк предоставляет еще одну скидку - 0,5 п. п. за использование сервиса электронной регистрации сделки в Росреестре, напомнил он.

Абсолютное большинство банков, активно занимающихся ипотекой, имеют спецпрограммы с застройщиками, замечает директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко. «Скорее всего, Сбербанк, так же как и другие игроки рынка, таким способом пытается увеличить объем выдач или сохранить его на текущем уровне», - полагает он: «После завершения программы господдержки объемы выдачи ипотеки сократились - и многие банки уже снизили ставки, пожертвовав частью маржи».

Совместная акция с застройщиками, вероятно, продолжает политику Сбербанка по приданию дополнительного импульса росту ипотечного портфеля, согласен старший аналитик группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин, напоминая, что для этих же целей ранее банк снизил базовую ставку по кредитам на новостройки и предложил программу рефинансирования ипотечных кредитов других банков. «С другой стороны, предложенная акция может являться косвенным признаком все еще сложной ситуации со спросом на жилье в отдельных регионах», - рассуждает он.

По словам аналитика, предложение Сбербанка носит точечный характер, поэтому вряд ли ипотечные банки массово начнут снижать ставки по своим программам. «Вместе с тем переманить часть качественных заемщиков у крупных игроков данная программа вполне способна», - объясняет Доронкин.

В этом году Сбербанк уже снижал базовую ставку по ипотеке в среднем на 1,1 п. п. При приобретении недвижимости у застройщиков ставка составила 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%. Тогда же госбанк впервые ввел дополнительный дисконт в 0,5 п. п. для тех, кто воспользуется сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.

Весь прошлый год Сбербанк также планомерно снижал ставки по ипотеке. Последний раз — в октябре, тогда банк опустил ставки на 0,5 п. п. до 12-13,5% годовых. По данным Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию, среднегодовая ставка в 2016 г. составила 12,6%, снизившись с 13,35% в 2015 г.