Персональные финансы
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Ставка больше за «жизнь»

Крупные банки до сих пор предлагают вклады под 9–10% годовых на умеренные суммы

Кому и при каких условиях доступны такие вложения

Ставки банковских вкладов находятся на многолетних минимумах. Максимальные доходности рублевых депозитов в десятке крупнейших банков даже для очень состоятельных клиентов не превышают 8,5% годовых, а их среднее значение опустилось в конце мая до исторического максимума – 7,58%, по подсчетам ЦБ.

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