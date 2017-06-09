Крупные банки до сих пор предлагают вклады под 9–10% годовых на умеренные суммы

Кому и при каких условиях доступны такие вложения

Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Ставка больше за «жизнь»

Банкиры делятся с вкладчиками комиссионным доходом от продажи полисов Денис Абрамов / Ведомости

Ставки банковских вкладов находятся на многолетних минимумах. Максимальные доходности рублевых депозитов в десятке крупнейших банков даже для очень состоятельных клиентов не превышают 8,5% годовых, а их среднее значение опустилось в конце мая до исторического максимума – 7,58%, по подсчетам ЦБ.