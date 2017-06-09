Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Ставка больше за «жизнь»
Крупные банки до сих пор предлагают вклады под 9–10% годовых на умеренные суммы
Кому и при каких условиях доступны такие вложения
- Людмила Коваль
- / Ведомости
Банкиры делятся с вкладчиками комиссионным доходом от продажи полисов
Денис Абрамов / Ведомости
Ставки банковских вкладов находятся на многолетних минимумах. Максимальные доходности рублевых депозитов в десятке крупнейших банков даже для очень состоятельных клиентов не превышают 8,5% годовых, а их среднее значение опустилось в конце мая до исторического максимума – 7,58%, по подсчетам ЦБ.
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