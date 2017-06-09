Правительство против, чтобы АСВ платило еще и по индивидуальным инвестиционным счетам

С 2015 года АСВ занимает деньги у ЦБ на компенсации обычным вкладчикам, с фондом для владельцев ИИС так не выйдет

Правительство не хочет, чтобы страховки по индивидуальным инвестиционным счетам платило АСВ, которое с 2015 г. занимает деньги у ЦБ на компенсации обычным вкладчикам Е. Разумный / Ведомости

Правительство против того, чтобы деньги граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) страховало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Наша позиция была и остается, что сами брокеры формируют фонд, а если в фонде деньги кончились – ну, сорри», – сказал он (цитата по ТАСС). Моисеев рассказал, что свою позицию Минфин указал в отзыве на законопроект, который был внесен в Госдуму в конце января. Первое чтение он еще не прошел.