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Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: «Деньги кончились – ну, сорри»

Правительство против, чтобы АСВ платило еще и по индивидуальным инвестиционным счетам

С 2015 года АСВ занимает деньги у ЦБ на компенсации обычным вкладчикам, с фондом для владельцев ИИС так не выйдет

Правительство против того, чтобы деньги граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) страховало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Наша позиция была и остается, что сами брокеры формируют фонд, а если в фонде деньги кончились – ну, сорри», – сказал он (цитата по ТАСС). Моисеев рассказал, что свою позицию Минфин указал в отзыве на законопроект, который был внесен в Госдуму в конце января. Первое чтение он еще не прошел.

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