Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: «Деньги кончились – ну, сорри»
Правительство против, чтобы АСВ платило еще и по индивидуальным инвестиционным счетам
С 2015 года АСВ занимает деньги у ЦБ на компенсации обычным вкладчикам, с фондом для владельцев ИИС так не выйдет
- Эмма Терченко
- / Ведомости
Правительство не хочет, чтобы страховки по индивидуальным инвестиционным счетам платило АСВ, которое с 2015 г. занимает деньги у ЦБ на компенсации обычным вкладчикам
Е. Разумный / Ведомости
Правительство против того, чтобы деньги граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) страховало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Наша позиция была и остается, что сами брокеры формируют фонд, а если в фонде деньги кончились – ну, сорри», – сказал он (цитата по ТАСС). Моисеев рассказал, что свою позицию Минфин указал в отзыве на законопроект, который был внесен в Госдуму в конце января. Первое чтение он еще не прошел.
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