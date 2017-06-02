Средняя максимальная ставка по вкладам в банках топ-10 обновила минимум

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде мая 2017 г. снизилась до 7,58% годовых с 7,69% во второй декаде, сообщается в материалах ЦБ.

Таким образом, этот показатель опустился до нового минимального уровня с начала наблюдения (ЦБ начал публиковать данные мониторинга максимальных процентных ставок в середине июля 2009 г.).

С начала 2017 г. среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок снизилось на 0,82 п. п. с 8,4% в третьей декаде декабря. В 2016 г. ставка опустилась на 1,699 п. п. с 10,099%.

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших розничных банков была введена в качестве ориентира для рынка: регулятор не рекомендовал банкам привлекать вклады по ставке на 3,5 п. п. выше средней максимальной, иначе банк становится объектом специального внимания органа банковского надзора.