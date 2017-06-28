Рынки
Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Биржа будет платить инвесторам чаще

Московская биржа защитится от колебаний котировок промежуточными дивидендами

Возможность выплачивать дивиденды раз в полгода она рассмотрит на ближайшем набсовете

Московская биржа включила в повестку заседания наблюдательного совета 30 июня целесообразность выплаты промежуточных дивидендов, следует из раскрытых ею материалов. В апреле предправления биржи Александр Афанасьев уже заявлял, что по результатам 2017 г. совет может рассмотреть возможность полугодовых выплат, поскольку «квартальные – довольно сложный процесс». Их предусматривает и дивидендная политика биржи.

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