После начала «прямой линии» с Путиным российский рынок ускорил падение

После начала трансляции «прямой линии» с президентом российский рынок акций ускорил падение, сообщает «Интерфакс». На котировки ценных бумаг и индексов влияет снижение мировых площадок и сообщение о принятии Сенатом Конгресса США законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, что подогревает бегство нерезидентов.

К 13.30 мск индекс ММВБ упал до 1789,85 пункта (-2,6%, минимум дня - 1774,56 пункта, минимум с февраля 2016 г.), индекс РТС - до 980,83 пункта (-3,3%), минимума с ноября 2016 г. Рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» упали на 2-5,5% на возросших объемах торгов.

На 13.30 мск доллар стоил 57,48 рубля (+0,04 рубля).

Сенат конгресса 14 июня утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России. Его инициировали сенаторы от обеих основных политических партий, чтобы наказать Россию за ее политику, в том числе за аннексию Крыма, за поддержку правительства Башара Асада в Сирии и за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 г. В частности, законопроект запретит Белому дому смягчать санкции, прекращать их или приостанавливать их действие без одобрения конгресса. В начале «прямой линии» Путин заявил, что решение ужесточить санкции принято без повода, «на голом месте» и что это следствие внутриполитической борбы в США.

Среди лидеров снижения акции «Алросы» (-3,4%), «Лукойла» (-3,5%), «Мечела» (-4,3%), «Мосбиржи» (-5,2%), «Россетей» (-4,5%), «РусАла» (-4,4%), Сбербанка (-3,6% и -4% «префы»), АФК «Система» (-4%), «Сургутнефтегаза» (-2,8%), «Татнефти» (-1,5%), «ФСК ЕЭС» (-5,5%).

ФРС США по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, что совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка. ФРС по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 г. и сохраняет планы подъема ставки в 2018 г. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции. Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.