Российский рынок акций на полуторагодовом минимуме

Индекс ММВБ в четверг, 15 июня, ушел ниже 1800 пунктов А. Гордеев / Ведомости

Индекс ММВБ в четверг, 15 июня, ушел ниже 1800 пунктов — это минимальное значение с февраля 2016 г. На 16.10 мск он составлял 1796 пунктов, что ниже предыдущего закрытия на 42 пункта. Таким образом, с открытия торгов он опустился на 2,3%, с начала года — более чем на 20%.

Котировки акций, входящих в индекс, также стремились вниз. С предыдущего закрытия на 16.10 мск Сбербанк и «Лукойл» подешевели на 3,3%, «Алроса» - на 2,9%, Московская биржа - на 5%.

Значение индекса РТС также снижалось. Впервые с ноября прошлого года он опустился ниже 1000 пунктов, на 16.10 мск индекс ушел вниз до 980 пунктов.

Рубль же был стабилен и к доллару, и к евро с начала дня. К 16.10 мск он несколько упал к американской валюте — на 0,1% с закрытия, до 57,5 руб. К евро рубль, напротив, укреплялся весь день и на то же время стоил 64 руб., что дороже цены закрытия на 40 коп.

К 16.10 августовские фьючерсы на Brent стоили $46,9, с начала дня они подешевели на 0,2%.

На акции давит сразу несколько факторов: падение цен на нефть и новости о возможном расширении санкций США в отношении России, говорит стратег по акциям «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. Сенат США в среду вечером одобрил законопроект по расширению санкций по отношению к России. Например, законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а санкционных компаний из нефтегазового сектора - до 30 дней.

«Сейчас рынок затрудняется оценить последствия обсуждаемого законопроекта, потому что в нем не указаны конкретные компании и лица, к которым его будут применять. Думаю, что в ближайшее время эта неопределенность будет сохраняться, а значит, индексы пока будут колебаться на сегодняшних уровнях», - полагает он. Столь резкая реакция рынка на эти новости во многом связана с тем, что 75% free float российских акций принадлежит иностранцам, добавляет Кузнецов.

То, что рубль не слишком реагирует на новости о санкциях, как раз говорит о том, что они не воспринимаются инвесторами как серьезная угроза, полагает главный экономист БКС Global Markets Владимир Тихомиров. «Инвесторы не спешат выходить из рублевых позиций, поскольку эффект от разницы между ставками в России и на рынках развитых стран по-прежнему сохраняется. Вчера федрезерв США повысил ставку на 25 базисных пунктов до 1-1,25%, ключевая ставка ЦБ на завтрашнем заседании, вполне вероятно, также будет снижена. По словам Тихомирова, разница по ставкам должна сократиться до 3-4%, для того чтобы инвесторы задумались о том, стоит ли им вкладываться в достаточно рисковые российские активы.

Наиболее сильно снижаются котировки акций тех компаний, которым больше всего грозит возможное расширение санкций, делится наблюдениями директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. «В акциях Московской биржи очень много иностранцев, Сбербанк также популярен у них, к тому же, эти бумаги в целом очень ликвидны», - говорит он. Акции на Московской бирже не слишком поддерживаются внутренним спросом, и именно поведение и настроения иностранных инвесторов наиболее сильно влияют на их котировки, замечает Романчук.