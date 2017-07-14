ЦБ отучит МФО кредитовать «до зарплаты»

Микрофинансисты в июне 2017 г. просили ЦБ отсрочить повышение требований к резервам на потери по ссудам до 2019 г., однако регулятор им отказал Д. Абрамов / Ведомости

Центробанк начал борьбу с высокими ставками по микрозаймам «до зарплаты» и повысил нормы резервирования по ним. Так он хочет охладить интерес микрофинансовых организаций (МФО) к высокорискованному краткосрочному кредитованию и стимулировать вместо него кредитование малых и средних предприятий (МСП).

Регулятор будет требовать от МФО начислить 100%-ный резерв по займам «до зарплаты» (pay day loans, PDL-заем) с просроченной задолженностью более 90 дней (такая просроченная задолженность считается безнадежной. — «Ведомости»), следует из текста новой версии указания 4054-У.

Эта категория займов появилась в документе впервые. До сих пор ЦБ разделял микрозаймы по типу заемщика: физические либо юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП).

Вместе с PDL-займами регулятор ввел еще одну категорию микроссуд — кредиты МСП. По ним микрофинансисты должны формировать резервы на льготных условиях даже при безнадежно просроченной задолженности. По обеспеченным микрозаймам резерв в зависимости от срока будет от 25% (более 90 дней) до 100% (более года). По беззалоговым кредитам провизии надо начислять в размере от 35%.

Эти резервы микрофинансовые организации должны начислить помимо того, что уже начисляют ежеквартально по каждому типу ссуд с учетом их размера, сроков и длительности неплатежей по ним.

Микрофинансисты в июне 2017 г. просили ЦБ отсрочить повышение требований к резервам на потери по ссудам до 2019 г., однако регулятор им отказал: у МФО было почти три года, чтобы адаптироваться к новым условиям работы — ЦБ дал им переходный период с 2014 до 2017 г. За это время компании должны были поэтапно нарастить отчисления в резервы на возможные потери по займам: 5% — в 2014 г., 30% — в 2015 г., 60% — в 2016 г.

Учитывая, что все МФО уже три года осведомлены о повышении требований, «изменение порядка формирования резервов для МФО не предполагается», говорил «Ведомостям» представитель Центробанка.