Миноритарий «Югры» написал заявление в Генпрокуратуру

ЦБ ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля, а в прошлую пятницу отозвал лицензию Максим Стулов / Ведомости

Миноритарный акционер банка «Югра» Андрей Коршунов подал заявление в Генпрокуратуру: он просит проверить действия бывшего руководителя временной администрации банка Дмитрия Онегина. Это говорится в сообщении коммуникационного агентства «Прогресс», которое представляет основного бенефициара «Югры» Алексея Хотина.

Миноритарий также просит рассмотреть вопрос об уголовном преследовании Онегина на основании статьи о превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

ЦБ ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля, а в прошлую пятницу отозвал лицензию. На 22 июля отрицательный капитал банка после создания необходимых резервов составил 7 млрд руб., пояснял представитель регулятора. Корректировки связаны с тем, что банк недооценивал кредитный риск и недостоверно отражал операции в отчетности, объяснял регулятор.

«Югра» «технически» исполняла предписания ЦБ: создавала требуемые резервы по одним кредитам, распуская их по другим, рассказывала директор департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко.

Коршунов счел, что Онегин умышленно снизил капитал банка на 38,7 млрд руб. Балансовая стоимость 29 объектов недвижимости банка «Югра» была снижена в три раза до 5,2 млрд с 16,5 млрд руб., следует из обращения в Генпрокуратуру, которое цитирует агентство «Прогресс».

«Занижение капитала банка произведено вызывающе нагло, поскольку даже кадастровая стоимость этих объектов более чем на 2,5 млрд руб. выше установленной приказами Онегина», – говорится там же.

Онегин возглавлял временную администрацию (ее функции были возложены на АСВ) до момента отзыва лицензии. Сейчас временную администрацию возглавляет главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми банками управления ГУ ЦБ по ЦФО Галина Алексенцева.

Генпрокуратура уже вступалась за «Югру»: 19 июля, накануне начала страховых выплат вкладчикам «Югры», ведомство опротестовало решения ЦБ о введении временной администрации и моратория на выплаты кредиторам. Кроме того, Генпрокуратура предостерегла Онегина и гендиректора Агентства по страхованию вкладов Юрия Исаева от начала страховых выплат. В противном случае их могли привлечь к ответственности, говорилось в документе («Ведомости» с ним ознакомились). Несмотря на протесты Генпрокуратуры ЦБ оставил все свои решения в силе, а выплаты вкладчикам начались на следующий день.

«Ведомости» ждут ответа Генпрокуратуры.