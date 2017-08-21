«ФК Открытие» заставил Центробанк вернуться к беззалоговому кредитованию

Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: ЦБ делает открытие за «Открытием»

Пока «Открытие» за Центробанком как за каменной стеной Максим Стулов / Ведомости

Центробанк предоставил «ФК Открытие» беззалоговый кредит, рассказали «Ведомостям» два человека, узнавших это от банка. ЦБ и банк на вопрос, сколько средств было получено таким образом и на каких условиях, не ответили.

Беззалоговые кредиты появились в 2008 г. – в разгар кризиса Центробанк так поддерживал банки. Когда ситуация успокоилась, операции были свернуты: это были самые дорогие деньги регулятора и банки по возможности избегали их. К тому же не все банки расплатились с регулятором: к концу 2010 г., когда ЦБ перестал использовать этот инструмент, долг составлял 46 млрд руб. (из них 33 млрд приходилось на Межпромбанк Сергея Пугачева).

Летом 2014 г., опасаясь нового кризиса, ЦБ подготовил почву для возобновления беззалогового кредитования – но на новых условиях. Чтобы получить средства, банк должен заключить соглашение с ЦБ, соответствовать требованию по рейтингам (зависят от квалификационной группы) и раскрытию нормативов, не иметь непогашенной задолженности перед ЦБ и разрешить ему списывать средства со своего корсчета в уплату долга.

Условия кредитов – лимиты, ставки, сроки – теперь не раскрываются. Никто пока таких кредитов не брал.

200 по встречной

«Регулятор, вероятно, учел всю серьезность ситуации с «Открытием» – потому и предоставил кредит. Как правило, банки занимают у ЦБ под залог активов», – рассуждает топ-менеджер банка из топ-10.

«Серьезность» связана с оттоком средств. В июне компании забрали из «ФК Открытие» 106 млрд руб. Дальше – больше: в июле компании, в основном государственные, сняли со счетов в банке 323 млрд руб., граждане – 36 млрд руб. Еще 263 млрд забрали другие банки. По оценкам S&P, «ФК Открытие» пришлось вернуть пенсионным фондам 115 млрд руб., так как АКРА присвоило банку рейтинг, не позволяющий работать с этими деньгами. А вот изъятие по крайней мере части корпоративных депозитов стало для аналитиков S&P неожиданным.

В результате банк погасил примерно треть всех своих обязательств. Но в августе отток продолжался, признавал менеджер «Открытия». «На рынке все только об этом и говорили», – отмечает топ-менеджер банка из топ-30.

К 1 августа, по подсчетам Fitch, ликвидные активы «ФК Открытие» (денежные средства, краткосрочные межбанковские размещения и не обремененные залогом облигации) могли покрыть лишь более 20% клиентского фондирования.

В июле «Открытие» компенсировало отток, заняв в ЦБ 333 млрд руб. по сделкам репо. К августу пятая часть обязательств банка приходилась на ЦБ. Такие дорогостоящие заимствования могут свидетельствовать о дефиците ликвидности, резюмируют аналитики Fitch. На 1 августа у «Открытия» были ценные бумаги почти на 100 млрд руб., которые банк мог заложить в ЦБ по операциям репо, указывает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Оценить, сколько банку могло потребоваться беззалоговых кредитов, он затруднился.

Ралли на бирже

Отголоски происходящего в «ФК Открытие» докатились до биржи. Акции банка, о которых обычно мало кто вспоминает, в пятницу стали четвертыми по обороту на Московской бирже, уступив только Сбербанку, «Газпрому» и ВТБ, причем большая часть сделок с этими четырьмя голубыми фишками пришлась на репо, а с бумагами «Открытия» – на основной рынок.

За 16–17 августа оборот торгов акциями банка «ФК Открытие» составил 19 млрд руб. – это сопоставимо со стоимостью находящихся в свободном обращении акций банка, хотя, как правило, оборот не превышает нескольких миллионов рублей. Число сделок с акциями банка по-прежнему в пределах нескольких десятков: в пятницу – 58, в четверг – 20.

С 10 августа капитализация «ФК Открытие» снизилась почти на 10% и после закрытия торгов пятницы составляла 312,5 млрд руб.

Основной владелец «ФК Открытие» – предправления «Открытие холдинга» Вадим Беляев, которому принадлежит 31,64% акций банка. Среди крупных акционеров также несколько управляющих компаний, распоряжающихся средствами частных пенсионных фондов (НПФ электроэнергетики, «Лукойл-гарант», РГС, «Будущее»). На запрос, проводили ли они сделки с акциями банка, никто из них не ответил.

Опрошенные «Ведомостями» трейдеры не стали обсуждать аномальное поведение «малоликвидных бумаг».

Поехали вместе

Трудности с ликвидностью не мешают объединению «Открытия» с «Росгосстрахом». ФАС за три дня удовлетворила ходатайство компании Беляева на покупку 100% долей в «РГС-холдинге», «РГС-активах» и РГСН («РГС-недвижимость»), а также на определение условий работы «Росгосстраха».

«РГС-холдинг» – основной акционер «Росгосстраха» (31,7%), недавнего лидера, а теперь третьего игрока на рынке ОСАГО со сборами 48,2 млрд руб. в I квартале. Таким образом, формально началось объединение активов «Открытия» и «Росгосстраха».

Отток клиентских средств, а также сложная сделка по объединению с убыточным страховщиком насторожили рейтинговые агентства. Moody’s предупредило о возможном понижении рейтингов банка. S&P оставило рейтинг «ФК Открытие» в списке «под наблюдением» из-за возможного ухудшения ситуации с ликвидностью банка и его рыночной позиции, если в августе отток сохранится. Вторая причина, по мнению S&P, – возможное снижение капитализации «Открытие холдинга» и, следовательно, ухудшение кредитного профиля банка, если группа будет приобретать и консолидировать активы «Росгосстраха». По данным агентства, в начале года холдинг направил на поддержку капитализации страховщика 30 млрд руб., а недавно добавил еще 10 млрд руб.

Вероятно, поэтому ходатайство в ФАС подала компания, которая принадлежит напрямую Беляеву, хотя ранее обсуждалась покупка страховщика компаниями холдинга. Источник, близкий к «Открытие холдингу», указал, что именно такая структура сделки согласована регулятором.