Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Розничные банки вышли из кризиса
Розничные банки вышли из кризиса
Население потихоньку вновь начинает занимать
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Население привыкло к новым реалиям и вновь начинает занимать
А. Гордеев / Ведомости
«Тинькофф банк» повысил прогноз роста кредитного портфеля: банк ожидает, что в этом году он вырастет на 35%. Прежний план подразумевал 20%-ный рост.
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