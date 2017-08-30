Банки
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Розничные банки вышли из кризиса

Розничные банки вышли из кризиса

Население потихоньку вновь начинает занимать

«Тинькофф банк» повысил прогноз роста кредитного портфеля: банк ожидает, что в этом году он вырастет на 35%. Прежний план подразумевал 20%-ный рост.

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