ЦБ отозвал лицензию у проблемного Русского международного банка

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора Александр Щербак / ТАСС

Банк России с 4 сентября отозвал лицензию у Русского международного банка, сообщил регулятор. По данным отчетности, по величине активов на 1 августа банк занимал 137-е место в российской банковской системе.

По данным ЦБ, бизнес-модель РМБ была в значительной степени ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами банка. РМБ оказался не способен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток.

Банк России дважды вводил в отношении РМБ ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Поскольку руководство и собственники банка не предприняли мер по нормализации его деятельности, ЦБ решил вывести его с рынка банковских услуг. РМБ также не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

РМБ – участник системы страхования вкладов.

Сейчас основными акционерами РМБ являются родственница сенатора Александра Шишкина Анастасия и Николай Заволокин (у них по 19,9% акций), у Сергея Матренина и Алексея Курочкина – по 16,3%. На прошлой неделе из капитала РМБ вышел сенатор от Курской области и владелец «Мультимедиа холдинга» Виталий Богданов. Он владел 10% акций РМБ и передал свою долю банку. Также на прошлой неделе стало известно, что стратегическим инвестором РМБ может стать Республиканский банк развития, зарегистрированный в Южной Осетии.

РМБ испытывает проблемы с ликвидностью. Банк 21 августа объявил, что по требованию ЦБ он «временно приостановил открытие счетов и привлечение новых депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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