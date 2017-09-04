Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Банк военных союзников России
Проблемный Русский международный банк нашел капитал в Южной Осетии
Новые собственники хотят работать с Сирией и Ираном
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Основными акционерами, сообщил РМБ, станут Республиканский банк развития и российский бизнесмен Алексей Курочкин
А. Гордеев / Ведомости
Стратегическим инвестором Русского международного банка (РМБ), ограничившего выдачу вкладов, может стать Республиканский банк развития, зарегистрированный в Южной Осетии, сообщил РМБ.
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