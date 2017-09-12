Что случилось с картами Сбербанка

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Сбербанк в своей группе в Facebook указал, что с декабря 2016 г. перестал подключать клиентам разрешенный овердрафт, когда банк дает возможность клиенту потратить больше денег, чем есть на карте Евгений Егоров / Ведомости

В понедельник утром некоторые клиенты Сбербанка, в том числе сотрудники «Ведомостей», обнаружили, что в онлайн-банке статус их карт без их ведома поменялся с «дебетовых» на «овердрафтовые». Такие карты позволяют клиенту уходить в минус, если у него не хватает средств на счете, но за это банк берет проценты. Клиенты Сбербанка, испугавшись того, что могут ненароком задолжать банку и еще будут обязаны платить проценты, стали возмущаться.

Корреспонденту «Ведомостей» – владелице «овердрафтовой» карты Сбербанка не удалось сделать в магазине покупку на сумму больше, чем была у нее на счете. В колл-центре банка ей сообщили, что подключить овердрафт к карте нельзя. Другой сотруднице «Ведомостей» в колл-центре пообещали подключить овердрафт, но только после письменного заявления.

Приложение в понедельник работало со сбоем, сообщил в другой раз сотрудник колл-центра Сбербанка, поэтому некоторые карты стали отображаться как овердрафтовые. Скоро неполадки устранят и карты вновь будут отображаться в статусе дебетовых, успокоил он. Показания расходятся не только у сотрудников банка, но и у разных устройств: например, если зайти в интернет-банк «Сбера» с компьютера, то карта по-прежнему дебетовая, убедился сотрудник «Ведомостей», но в его мобильном приложении та же карта уже овердрафтовая.

«В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» часть дебетовых карт всегда отображалась как овердрафтовая. Это осталось с тех пор, когда можно было подключать к своей карте разрешенный овердрафт», – объяснил представитель банка, добавив, что к картам класса ниже (например, Electron) овердрафт подключить было нельзя и они обозначены как дебетовые. Чтобы не путать клиентов, банк обещал заменить описание в «Сбербанк онлайн» до конца сентября – все дебетовые карты будут отображаться как дебетовые.

Сбербанк в своей группе в Facebook указал, что с декабря 2016 г. перестал подключать клиентам разрешенный овердрафт, когда банк дает возможность клиенту потратить больше денег, чем есть на карте. Позже представитель банка пояснил, что в портфеле банка не более 0,25% карт (примерно 225 000 карт. – «Ведомости») с разрешенным овердрафтом, ставки по ним в пределах 20% годовых.

Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось, заверил представитель Сбербанка, платежи и переводы при нулевом балансе по дебетовой карте не проводятся. Чтобы клиент мог пользоваться овердрафтом, ему должен быть одобрен лимит, информацию о котором он может получить в интернет-банке, рассказывает сотрудник компании, специализирующейся на платежах. Однако информации о лимитах в онлайн-банке нет, удостоверились сотрудники «Ведомостей».

В редких случаях с карты может списываться сумма, превышающая доступный лимит, – это так называемый технический овердрафт, говорит представитель Сбербанка. По его словам, вины клиента в образовании такой задолженности нет, поэтому никакие штрафы или проценты не начисляются и не взимаются. Например, при оплате рублевой картой за границей: с момента оплаты до подтверждения операции может пройти несколько дней, курс за это время может измениться, и с карты спишется более крупная сумма, чем сумма, указанная в эсэмэс. Если при этом на карте мало денег, баланс может стать отрицательным, следует из сообщения Сбербанка.

Любая дебетовая карта является овердрафтовой с нулевым лимитом, поскольку по любым картам предусмотрена возможность технической задолженности, говорит директор по развитию розничного бизнеса CompassPlus Денис Середенко. Кроме курсовой разницы технический овердрафт может возникнуть из-за проведения операций офлайн, указывает он: например, на платных дорогах, чтобы ускорить прохождение машин, средства с карты списываются без обращения к банку-эмитенту.

В другом ответе представитель Сбербанка заявлял, что в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» часть дебетовых карт всегда отображалась как овердрафтовая, поскольку «это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами». Обычно в технических настройках четко прописаны условия работы карт и их название не связано с техническим функционалом, удивляется сотрудник компании, специализирующейся на платежах.

Кредитная карта и карта с овердрафтом формируют разное поведение клиентов, рассказывает топ-менеджер крупного банка: в случае с кредиткой клиент понимает, что это не его средства, и тратит их более осмысленно. Кредитная карта предусматривает минимальный платеж, график погашения, и, как правило, у нее есть беспроцентный период. Если к зарплатной карте устанавливают овердрафт, зачастую в два оклада, человек не всегда понимает, что он ушел в минус, и пользуется не своими деньгами, объясняет собеседник «Ведомостей», а когда на карту с уже выбранным лимитом по овердрафту приходит зарплата, она автоматически списывается в счет погашения.