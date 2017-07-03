Сбербанк снизил ставки по кредитным картам Classic и Gold, а также по картам моментальной выдачи на 2-6 п. п. – до 23,9% для клиентов с предодобренным предложением и до 27,9% без него, сообщил банк. Остальные параметры карт остаются без изменений, говорится в его сообщении.
За пять месяцев 2017 г. портфель кредитных карт Сбербанка вырос на 32,1 млрд руб., доля рынка достигла 44%. По словам исполнительного директора банка Игоря Ковалева, снизить ставки по кредитным картам Сбербанку позволило снижение ключевой ставки ЦБ. На заседании 16 июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 9% годовых.
Ссудная задолженность Сбербанка по кредитным картам на 1 июня этого года составляла 498 млрд руб. За прошлый год банк выдал 1,8 млн кредитных карт, всего их число к началу 2017 г. достигло 17,4 млн.
Ранее Сбербанк отменил требования к месту регистрации клиента при выдаче кредитных карт. До июня, обращаясь за кредиткой в какой-либо из территориальных банков Сбербанка, заемщик должен был иметь регистрацию в этом же регионе.
Первому банкомату – 50 лет
Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images
Первый банкомат по выдаче наличных денег был установлен 27 июня 1967 г. в лондонском отделении банка Barclays, машину назвали Barclaycash. На фото зампредседателя Barclays сэр Томас Блэнд (слева) открывает техническую новинку
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Keystone / Getty Images
Банкомат был разработан Barclays совместно с фирмой De La Rue Instruments. Машина не могла автоматически проверить наличие денег на счете клиента, а выдача ограничивалась суммой в 10 фунтов
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Barclays
Чтобы получить наличные, нужно было заранее получить специальный бумажный ваучер в отделении банка. Также банкомат имел клавиатуру для ввода личного пин-кода
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Barclays
Несмотря на некоторые случаи вандализма банк признал эксперимент удачным и вскоре установил шесть таких машин в своих отделениях, говорится на сайте Barclays
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B. Marshall / Fox Photos / Getty Images
Английский актер Рег Вэрни (слева) снимает первые наличные в Barclaycash, 27 июня 1967 г. Техническую новинку установили снаружи здания банка, чтобы клиенты могли снять деньги в любое время суток
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Ernest K. Bennett / AP
Банкоматы разрабатывал не только Barclays. На фото один из прототипов, представленный на ежегодной встрече Американской банковской ассоциации в Сан-Франциско в 1966 г.
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А. Махонин / Ведомости
По данным МВФ на 2015 г., сейчас в мире насчитывается 40,55 банкомата на 100 000 населения (в 2004 г. – лишь 18,52). Россия занимает 5-е место по обеспеченности банкоматами (172,97 шт.)
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Gareth Fuller / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС
На родине этих приборов, в Великобритании, насчитывалось 131,59 банкомата (7-е место). Данных по США на 2015 г. МВФ не приводит, в 2009 г. их было 172,98 шт. на 100 000 населения
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JB Reed / Bloomberg
Крупнейшая сеть в США – у JPMorgan Chase: 18 623 банкомата (данные специализированного издания PaymentsSource на март 2017 г.). В России лидер, конечно, Сбербанк – более 90 000 банкоматов и терминалов, по его собственным данным
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Lee Jin-man / AP
На первом месте в мире по обеспеченности банкоматами – Южная Корея (278,73), далее идут Макао (специальный административный район Китая, центр игорной индустрии; 254,13), Канада (220,54), Португалия (174,85). В Евросоюзе в целом – 70,36, в еврозоне – 72,76 банкомата