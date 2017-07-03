За прошлый год банк выдал 1,8 млн кредитных карт Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк снизил ставки по кредитным картам Classic и Gold, а также по картам моментальной выдачи на 2-6 п. п. – до 23,9% для клиентов с предодобренным предложением и до 27,9% без него, сообщил банк. Остальные параметры карт остаются без изменений, говорится в его сообщении.

За пять месяцев 2017 г. портфель кредитных карт Сбербанка вырос на 32,1 млрд руб., доля рынка достигла 44%. По словам исполнительного директора банка Игоря Ковалева, снизить ставки по кредитным картам Сбербанку позволило снижение ключевой ставки ЦБ. На заседании 16 июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 9% годовых.

Ссудная задолженность Сбербанка по кредитным картам на 1 июня этого года составляла 498 млрд руб. За прошлый год банк выдал 1,8 млн кредитных карт, всего их число к началу 2017 г. достигло 17,4 млн.

Ранее Сбербанк отменил требования к месту регистрации клиента при выдаче кредитных карт. До июня, обращаясь за кредиткой в какой-либо из территориальных банков Сбербанка, заемщик должен был иметь регистрацию в этом же регионе.

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