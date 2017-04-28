Сбербанк сделал вид, что снижает ставки по всем потребительским кредитам

Фактически подешевеют кредиты на сумму до 300 000 рублей и не для всех заемщиков

«С 1 мая Сбербанк снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов…. Снижение составляет до 4 процентных пунктов от действующих на текущий момент ставок. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» будет составлять 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% годовых в рублях», - говорится в сообщении банка.

На сайте банка указано, что с 15 февраля по 30 апреля 2017 года действует акция, в рамках которой ставки потребкредитов на сумму от 300 000 руб. снижены на 1-3 п. п. в зависимости от категории заемщика. При этом ставка по кредиту «под поручительство» составляет 12,9-18,9% годовых, а «без обеспечения» - 13,9-19-9% годовых в рублях. Кредиты на меньшие суммы выдаются под 13,9-21,9% и 14,9-22,9%, соответственно.

Арифметика процентов

В пресс-службе банка «Ведомостям» пояснили, что с 1 мая потребительский кредит «под поручительство» будет выдаваться под 12,9–19,9%, а без обеспечения– под 12,9–20,9% (с учетом новой акции, снижающей ставку на 1 п.п. за подачу заявки через Сбербанк Онлайн). Таким образом по указанным видам кредитов на сумму до 300 000 руб. банк снизит ставки на 1-2 п.п. А вот ставки кредитов на более крупные суммы могут оказаться как ниже, так и выше на 1 п. п.

Кредиты для отдельных категорий заемщиков подешевеют существеннее. Так, для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы займы станут дешевле на 2 п.п., для лиц, ведущих личное подсобное хозяйство – на 3 п.п.

Особую благосклонность в Сбербанке решили проявить к чужим заемщикам, которые придут рефинансировать кредиты. Для них ставки уменьшатся на 4-9 п.п., до 13,9-14,9%. Снижая ставки, Сбербанк просто рассчитывает нарастить бизнес, привлекая новых клиентов, делает вывод главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузин считает, что основная причина этого – опережающее ожидания замедление инфляции: еще полгода назад аналитики ожидали, что инфляция достигнет 4% только к концу года, но уже сейчас она достигла 4,1%. «В этих условиях ЦБ может постепенно перейти от сдерживания инфляции к стимулированию экономического роста», - говорит экономист.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы примеру Сбера последуют и другие банки. Кузин ждет этого уже летом. «Очевидно, что кредитные ставки и дальше продолжат снижаться, что другие банки в течение месяца-двух последуют примеру Сбербанка», соглашается аналитик ИК «Атон» Антон Ганелин.

Некоторые крупные банки уже снижают кредитные ставки. Например, на днях Газпромбанк снизил на 0,5—1 ставку по потребительскому кредиту без обеспечения для бюджетников на 0,5-1 п.п.