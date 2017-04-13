Сбербанк сделал вкладчикам краткосрочное предложение

Один рубль с каждой полной тысячи рублей, внесенной на вклад, направят в благотворительный фонд «Память поколений»

Максимальная ставка розничного вклада в нем выросла с 6,1 до 7% годовых

Сбербанк предложил вкладчикам новый вклад «Память поколений» сроком на три месяца на сумму от 10 000 руб., приуроченный к празднованию Дня Победы.

При вложении сумм размером до 1 млн руб. банк начислит доход по ставке 6,4% годовых, а от 1 млн руб. – 7% годовых.

4 апреля Сбербанк снизил ставки рублевых вкладов и сберегательных сертификатов. Изменения коснулись размещений на все сроки – от трех месяцев до трех лет. Снижение составило 0,3–1,05 процентного пункта в зависимости от суммы и срока вложений.

Тогда максимальная ставка розничного вклада, открытого в отделении Сбербанка, снизилась до 5,6% годовых, а дистанционно – до 6,1%. Обе ставки назначаются при размещении на 3–6 месяцев не менее 700 000 руб.

Представитель Сбербанка объяснял это падение ставок снижением в марте ключевой ставки ЦБ и рыночным трендом на снижение процентных ставок из-за резкого замедления инфляции, которое может привести к достижению цели ЦБ по инфляции в районе 4% уже летом этого года.

После появления вклада «Память поколений» максимальная розничная ставка в Сбербанке выросла с 6,1 до 7%.

Но итоговая доходность нового депозита для вкладчика будет чуть ниже. При зачислении процентов в конце срока вклада банк перечислит 1 руб. с каждой полной 1000 руб., внесенной на вклад, в благотворительный фонд «Память поколений». По словам управляющего директора блока «Розничный бизнес» Сбербанка Максима Степочкина, таким образом банк дает возможность клиентам поддержать благотворительный фонд «Память поколений», оказывающий адресную помощь нашим ветеранам».

Вклад можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в интернет-банке Сбербанк онлайн в период с 13 апреля по 31 мая 2017 г.

Другие крупные розничные банки продолжают снижать доходность рублевых вкладов. Так, на текущей неделе ставки вкладов в рублях уменьшили банк «Возрождение», Московский индустриальный банк, «АК барс», «Хоум кредит» (по трехлетнему вкладу).