Госбанки начали продажу третьего транша «народных» ОФЗ

Им предстоит продать облигаций на 15 млрд рублей до середины марта 2018 года

В первый день продаж «ВТБ 24» принял около 150 заявок на сумму около 350 млн руб., рассказали в пресс-службе ВТБ Максим Стулов / Ведомости

Банки-агенты – Сбербанк и «ВТБ 24» – сегодня начали продажу очередного транша ОФЗ для населения (ОФЗ-н). Общий объем выпуска составляет 15 млрд руб., при этом Сбербанк занимается размещением бумаг на сумму 10 млрд руб., следует из его сообщения.

Этот транш ОФЗ-н третий по счету. В апреле Минфин разместил первый выпуск бумаг на 15 млрд руб., продажа второго транша также на 15 млрд. была запущена в июне. 11 сентября ведомство сообщило, что в продажу поступит 15 млн облигаций нового выпуска номиналом 1000 руб. с датой погашения 16 сентября 2020 г. Завершение размещения запланировано на 14 марта 2018 г.

Облигации можно приобрести по открытой подписке. Минимально по каждому поручению, поданному агенту, гражданин России может купить 30 облигаций, максимально - 15 000. У облигаций шесть полугодовых купонов (7%, 7,5%, 8%, 8,5%, 9,25% и 10,1% годовых).

«Сбербанк» отмечает стабильный спрос инвесторов к «народным» облигациям. «Интерес к бумагам у инвесторов есть, и мне кажется, этот продукт уже занял свою нишу», – отмечает вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.

В первый день продаж «ВТБ 24» принял около 150 заявок на сумму около 350 млн руб., рассказали в пресс-службе ВТБ. Средний чек по заявкам превышает 2 млн руб.

Минфин намерен выпускать такие бумаги постоянно без каких-либо временных перерывов, заявлял ранее руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский. ОФЗ-н пока не достиг своей целевой аудитории, сейчас им пользуются опытные инвесторы, уточнял он. «Целевая аудитория - это граждане, не обладающие специальными знаниями в сфере рынка ценных бумаг, не готовые принимать рыночные риски, но желающие инвестировать свои сбережения в альтернативный банковскому депозиту инструмент и готовые сделать это на более длительный срок», – приводил «Интерфакс» слова Вышковского.

«Народными» облигациями действительно интересуются инвесторы с опытом, показывает статистика Сбербанка. Средний возраст инвестора по итогам первого и второго транша ОФЗ-н – 57 и 56 лет соответственно, говорится в пресс-релизе банка.