Рынок ОФЗ идет на рекорд

Статья опубликована в № 4402 от 07.09.2017 под заголовком: ОФЗ снова в моде

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Обороты ОФЗ из индекса во вторник достигли максимума за год Андрей Гордеев / Ведомости

В среду индекс самых ликвидных ОФЗ закрылся на отметке 139,88 пункта – максимум с 2013 г., когда индекс достиг рекордного 141 пункта. За день он вырос на 0,5%, c начала месяца – на 1%: для этого индекса это много. Обороты ОФЗ из индекса во вторник достигли максимума за год – 33,3 млрд руб., в среду – 28 млрд.

«Думаю, ОФЗ по-прежнему интересны нерезидентам, ставки все еще привлекательны», – говорит главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Правда, скорее всего, покупатели следуют краткосрочной стратегии – после ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ доходности ОФЗ уменьшатся и «можно будет зафиксировать неплохую прибыль», сказал он. По расчетам руководителя трейдинга «Атона» Ярослава Подсеваткина, ОФЗ перестанут быть интересны иностранцам, когда ключевая ставка достигнет 6% годовых (сейчас – 9%): в мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что при сохранении инфляции в 4% это произойдет не ранее 2020 г. Сarry trade поддержали данные о рекордной дефляции в августе – 0,5%, убежден главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Скупка нерезидентами ОФЗ подняла курс рубля.

Уже в следующем году нерезиденты могут сократить покупки ОФЗ, полагает Кузьмин. В сентябре крупнейший иностранный держатель российского госдолга – суверенный фонд Норвегии – заявил, что собирается значительно сократить позицию в ОФЗ. На конец 2016 г. он владел ОФЗ на $2,2 млрд из $25 млрд иностранных вложений в них.