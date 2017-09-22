«Эксперт РА» может изменить рейтинг ВСК из-за санации Бинбанка Е. Разумный / Ведомости

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» поставило под наблюдение рейтинг страховой компании ВСК, 49% которой принадлежит холдингу «Сафмар финансовые инвестиции» (далее «Сафмар»), следует из сообщения агентства. В нем указано, что новый статус установлен из-за решения Банка России санировать Бинбанк, который принадлежит семье владельцев «Сафмара» Гуцериевых - Шишханова.

Статус «под наблюдением» означает, что с большой вероятностью в ближайшие три месяца рейтинг компании будет изменен, указывает агентство. 1 июня страховщику был присвоен рейтинг АА со стабильным прогнозом. Тогда агентство отметило, что маржа платежеспособности ВСК больше нормативного значения на 97,1%, рентабельность активов составляет 10,3%, а собственных средств — 42,0%. В сообщении агентство подчеркнуло высокий темп прироста взносов (11,2% за 2016 г. по сравнению с 2015 г.) и высокую надежность перестраховочной защиты (более 97% взносов, переданных в перестрахование, приходится на компании с рейтингом А от «Эксперта РА» или аналогичных рейтингов других агентств).

Санация Бинбанка не повлияла на деятельность ВСК, заверил основной акционер страховщика Сергей Цикалюк (ему принадлежит 51% компании). По его словам, бизнес страховщика не связан с Бинбанком: «У нас размещены как в депозиты, так в ценные бумаги более 50 млрд. <…> В том же Бинбанке — всего 500 млн руб. Это менее 1% от наших размещенных средств». Забирать деньги из Бинбанка страховщик не планирует, указал он.

Цикалюк заверил, что не думал о том, чтобы выкупить долю партнеров, а изменение доли «Сафмара» в страховщике не планируется: «У нас есть договор, я владею 51% акций, все сделки с акциями должны быть согласованы со мной. Пока я ничего не видел. Мы с моими партнерами этот вопрос пока не обсуждали». Цикалюк указал, что 26 сентября состоится совет директоров «Сафмара», на котором, возможно, поднимут этот вопрос.

В четверг, 21 сентября, ЦБ объявил, что Бинбанк и «Рост банк» будут санированы через Фонд консолидации банковского сектора. Зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что не все финансовые активы «Сафмара» нуждаются в оздоровлении — три пенсионных фонда (НПФ «Сафмар», «Доверие», «Моспромстрой») и ВСК не войдут в периметр санации.

Рейтинг компаний продолжает действовать, говорится в сегодняшнем сообщении «Эксперта РА», но «агентство принимает во внимание близость ВСК и Бинбанка». По данным «Эксперта РА», на 30 июня ВСК собрала 30 млрд руб. (8-е место по объему полученной премии, согласно данным ЦБ), активы страховщика составили 82,5 млрд руб., собственные средства — 18 млрд руб., уставный капитал — 3,7 млрд руб.