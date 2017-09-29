Финансы
Платный
Эмма Терченко
Рынки
Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: В России местами не хватает валюты

Банки ищут валюту у государства

Локальный дефицит привел к крупным займам у казначейства и ЦБ

Спрос на валюту в четверг на депозитном аукционе казначейства составил $1,8 млрд при лимите в $1 млрд. В аукционе участвовали три банка, их заявки были удовлетворены, отчиталось казначейство. Двумя днями ранее банки заняли рекордную сумму долларов – $1,5 млрд – у ЦБ через операции валютного свопа, следует из его статистики.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике