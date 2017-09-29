Банки ищут валюту у государства

Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: В России местами не хватает валюты

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В России местами не хватает валюты Е. Разумный / Ведомости

Спрос на валюту в четверг на депозитном аукционе казначейства составил $1,8 млрд при лимите в $1 млрд. В аукционе участвовали три банка, их заявки были удовлетворены, отчиталось казначейство. Двумя днями ранее банки заняли рекордную сумму долларов – $1,5 млрд – у ЦБ через операции валютного свопа, следует из его статистики.