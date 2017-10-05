Финансы
Платный
Анна Еремина
Банки

Топ-менеджер «Альфы» рассказал о создании цифрового банка

Он может быть запущен уже в следующем году

Менять большие успешные организации изнутри достаточно тяжело, и это не вопрос денег, сказал зампред правления Альфа-банка Алексей Марей на форуме финансовых технологий Finopolis.

«Часто спрашивают, сколько стоит digital-трансформация, но если это можно было бы решить деньгами, это было бы очень легким упражнением. Это вопрос культуры и того, как люди взаимодействуют друг с другом, - рассуждал Марей. - У нас много продуктов, где оффлайн не нужен вообще, но клиенты приходят к нам, им нравится приходить в отделения».

По словам Марея, скорость изменений сейчас высока: «И я чувствую, что мы можем не успеть». «Я не говорю, что мы будем неуспешны через 5 лет или 10. Если начинать банк сегодня, то сейчас есть технологии, которых не было 10 лет назад», - заявил банкир.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике