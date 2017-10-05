Топ-менеджер «Альфы» рассказал о создании цифрового банка

Он может быть запущен уже в следующем году

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Альфа-банк не будет делиться клиентской базой с новым банком, а будет для него конкурентом, это отдельный рыночный проект, знает человек, близкий к группе М. Стулов / Ведомости

Менять большие успешные организации изнутри достаточно тяжело, и это не вопрос денег, сказал зампред правления Альфа-банка Алексей Марей на форуме финансовых технологий Finopolis.

«Часто спрашивают, сколько стоит digital-трансформация, но если это можно было бы решить деньгами, это было бы очень легким упражнением. Это вопрос культуры и того, как люди взаимодействуют друг с другом, - рассуждал Марей. - У нас много продуктов, где оффлайн не нужен вообще, но клиенты приходят к нам, им нравится приходить в отделения».

По словам Марея, скорость изменений сейчас высока: «И я чувствую, что мы можем не успеть». «Я не говорю, что мы будем неуспешны через 5 лет или 10. Если начинать банк сегодня, то сейчас есть технологии, которых не было 10 лет назад», - заявил банкир.