Топ-менеджер «Альфы» рассказал о создании цифрового банка
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Менять большие успешные организации изнутри достаточно тяжело, и это не вопрос денег, сказал зампред правления Альфа-банка Алексей Марей на форуме финансовых технологий Finopolis.
«Часто спрашивают, сколько стоит digital-трансформация, но если это можно было бы решить деньгами, это было бы очень легким упражнением. Это вопрос культуры и того, как люди взаимодействуют друг с другом, - рассуждал Марей. - У нас много продуктов, где оффлайн не нужен вообще, но клиенты приходят к нам, им нравится приходить в отделения».
По словам Марея, скорость изменений сейчас высока: «И я чувствую, что мы можем не успеть». «Я не говорю, что мы будем неуспешны через 5 лет или 10. Если начинать банк сегодня, то сейчас есть технологии, которых не было 10 лет назад», - заявил банкир.
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