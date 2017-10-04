Олег Тиньков прокомментировал планы «Альфа-групп» создать цифровой банк

Банкир Олег Тиньков сегодня в своем Facebook прокомментировал планы «Альфа-групп» по созданию digital-банка, который будет специализироваться на дистанционном обслуживании клиентов. «Думаете, получится? Я не знаю, будем смотреть. Много лет назад запомнил слоган : «Don't imitate, innovate» - он мне до сих пор нравится», - написал основатель «Тинькофф банка».

О том, что «Альфа-груп» создает самостоятельный цифровой банк, сегодня написали «Ведомости». Новый банк не должен быть копией существующих digital-банков «Тинькофф банка» и Рокетбанка. Эксперты отмечают, что при современном состоянии сектора расти в нем можно, разве что отвоевывая долю у конкурентов.