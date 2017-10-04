Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: «Альфа» – это не буква, а цифра
«Альфа-групп» создает цифровой банк
Он будет конкурировать даже с Альфа-банком
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Петр Авен (слева) использует опыт Олега Тинькова (справа)
Андрей Гордеев / Ведомости
«Альфа-групп» работает над созданием digital-банка, который будет специализироваться на дистанционном обслуживании клиентов, рассказали «Ведомостям» два розничных банкира и два человека, близких к «Альфа-групп». По словам двух собеседников «Ведомостей», обсуждалась в том числе модель работы на лицензии Альфа-банка. В итоге было решено, что банк будет работать по отдельной лицензии и принадлежать не Альфа-банку, а компании группы, знает близкий к ней человек.
«Создание самостоятельного digital-банка обсуждается в качестве возможности стратегического развития группы на рынке современных банковских технологий», – заявил представитель «Альфа-групп», отказавшись обсуждать подробности.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}