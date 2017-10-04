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Анна Еремина| Татьяна Воронова|Александра Терентьева
Банки
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: «Альфа» – это не буква, а цифра

«Альфа-групп» создает цифровой банк

Он будет конкурировать даже с Альфа-банком

«Альфа-групп» работает над созданием digital-банка, который будет специализироваться на дистанционном обслуживании клиентов, рассказали «Ведомостям» два розничных банкира и два человека, близких к «Альфа-групп». По словам двух собеседников «Ведомостей», обсуждалась в том числе модель работы на лицензии Альфа-банка. В итоге было решено, что банк будет работать по отдельной лицензии и принадлежать не Альфа-банку, а компании группы, знает близкий к ней человек.

«Создание самостоятельного digital-банка обсуждается в качестве возможности стратегического развития группы на рынке современных банковских технологий», – заявил представитель «Альфа-групп», отказавшись обсуждать подробности.

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