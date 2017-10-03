Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Сбербанк играет ставками

Сбербанк готовится к захвату рынка интернет-платежей

Он снизил ставки за прием карт в интернете, но никто из конкурентов не готов следовать за ним