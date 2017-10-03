Финансы
Платный
Анна Еремина
Банки
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Сбербанк играет ставками

Сбербанк готовится к захвату рынка интернет-платежей

Он снизил ставки за прием карт в интернете, но никто из конкурентов не готов следовать за ним

На прошлой неделе Сбербанк снизил ставки за прием карт для интернет-магазинов до 1,8%. Тариф действует для торговых точек с оборотами от 7 млн руб. в месяц, говорится на сайте госбанка.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике