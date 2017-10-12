Стоимость биткойна достигла исторического максимума

В начале сентября биткойн ненадолго поднимался выше $5000, по данным CoinDesk Chris Ratcliffe/Bloomberg

Курс биткойна возобновил стремительный подъем и поставил новый рекорд: в четверг он впервые превысил отметку в $5226. В начале сентября биткойн ненадолго поднимался выше $5000, по данным CoinDesk.

В начале сентября капитализация рынка криптовалют упала почти на 20% за три дня. Coindesk сообщает, что самая нижняя отметка находилась в районе $2980.

Удар по котировкам криптовалют нанесли тогда регуляторы Китая. Они объявили вне закона ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют) и призвали немедленно прекратить подобное финансирование. Народный банк Китая обязал все компании вернуть криптоденьги инвесторам, но не объяснил, как это сделать.

После запрета ICO китайское бизнес-издание Caixin написало, что в стране запретят торговать криптовалютами на местных криптовалютных биржах. Затем одна из крупнейших китайских криптовалютных бирж BTCC объявила о прекращении торгов с 30 сентября. Официальной причиной называлось решение Народного банка, касающееся ICO. Однако через несколько часов китайский журнал Yicai выяснил, что всем местным биржам поступило устное распоряжение прекратить торги до конца сентября. Позднее другая ведущая биржа OkCoin также объявила о прекращении торгов с 31 октября.

Но в последние несколько дней появились сообщения о том, что торговля криптовалютой в Китае может возобновиться. В сообщении ресурса Cryptocoinnews.com, который в свою очередь цитирует китайскую государственную новостную компанию, говорится, что, скорее всего, рынок будет строже регулироваться, но вернется к торгам. Регулирование может включать новые правила лицензирования и борьбу с отмыванием денег, которые будут осуществляться биржами.

Криптовалюты – один из самых рискованных активов в принципе и совершенно точно самый рискованный из тех, что доступны для массового инвестора, рассказывал «Ведомостям» ранее вице-президент «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Помимо реакции на новости о неизбежном регулировании есть и другая проблема: неясно, как конвертировать криптовалюты в реальные ценности, заключает он.