ЦБ сможет брать банки под управление на 1,5 года
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ЦБ намерен продлить срок действия временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов до 18 месяцев и изменить порядок начисления мораторных процентов (проценты, начисляемые на требования кредиторов в период действия моратория. – «Ведомости») по валютным обязательствам. Такие поправки в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ЦБ направил на согласование в Минфин в начале октября («Ведомости» ознакомились с документом).
Согласно проекту поправок, временная администрация сможет использовать капитал банка для покрытия его убытков (в том числе менять уставный капитал), конвертировать привилегированные акции банка в обыкновенные, приобретать и погашать акции банка, находящиеся у него на балансе. К тому же сотрудники ЦБ смогут принимать решения о реорганизации или ликвидации банка.
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