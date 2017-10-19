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Анна Еремина|Ольга Петрова
Банки
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Откуда вклады растут

Группа ВТБ больше всех выигрывает от зачистки банков

В этом году она обеспечила 60% роста средств населения в банках

С начала года средства физлиц в банковской системе выросли на 554 млрд руб. до 24,7 трлн руб., следует из данных Центробанка: рост составил 2,3%, а с учетом роста курса рубля (на 4,3% к доллару) – 3,3%. На 60% его обеспечила группа ВТБ, заявил предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов. За девять месяцев доля группы на розничном рынке выросла с 11 до 12,1%, средства населения выросли более чем на 300 млрд и достигли 3 трлн руб., говорится в презентации госбанка. Розничный бизнес группы составляют «ВТБ 24», «Почта банк» и розница самого ВТБ, включая присоединенный в 2016 г. Банк Москвы.

В III квартале новых денег от населения в банковскую систему не притекло, отметил Задорнов. По данным ЦБ, в августе отток составил 0,3%, а в сентябре – 0,2%, а без учета курсовых переоценок прирост был по 0,1% в месяц.

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